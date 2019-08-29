В Кремле ответили на вопрос об этапировании Сенцова в Москву

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ – ответил на вопрос одного из них, который попросил прокомментировать информацию об этапировании осужденного в нашей стране за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

По словам представителя Кремля, ему известна эта информация, однако ему нечего добавить по этой теме, передаёт ТАСС.

«Когда мы будем готовы, мы сообщим, – пообещал Песков. – Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Кирилла Вышинского. Имеют место определенные контакты по возможному обмену удерживаемыми лицами, но больше мне добавить нечего».

Ранее сообщалось, что осужденного в РФ за подготовку терактов режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги, где он отбывает наказание, в одно из столичных СИЗО для обмена с украинской стороной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова. По словам лидера «самостийной», этот обмен должен стать первым шагом доброй воли.