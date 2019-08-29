В посольстве США рассказали, зачем Болтон направляется к Лукашенко

Сегодня 29 августа советник президента США по национальной безопасности Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для обсуждения вопросов региональной безопасности, сообщает ТАСС. Тему бесед на встрече сообщили в посольстве США в Минске. Также Болтон намерен сообщить белорусскому лидеру, что США продолжают поддерживать независимость Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в соцсети Twitter.

Помимо встречи с Лукашенко сообщается, что «посол Болтон встретится с министром иностранных дел Макеем».

Уточняется, что за последние 20 лет советник Болтон станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит Минск. В сентябре в Белоруссии ожидают визит заместителя американского госсекретаря по политическим делам Дэвида Хейла.