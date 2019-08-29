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Многие слились

Москва, 29.08.2019
Объем российского рынка слияний и поглощений в годовом сопоставлении удвоился
#Слияния и поглощения
#Экономика
  • Многие слились

Больше всего слияний в I полугодии произошло в ТЭК

TASS/YAY

 

В России бум слияний

 

По оценке компании Deloitte, российский рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2019 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 33,8 млрд долларов. При этом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа,  в рублях рост оказался более чем двукратным – 2,1 трлн рублей.

Число сделок, между тем, выросло не сильно. Оно составило 169 (в первом полугодии 2018 года — 153). Вырос средний размер сделки, до 200 млн долларов.

Слияний больше всего в ТЭК, где завершено 12 сделок общим объемом 11,5 млрд долларов (34% объема рынка). В этой отрасли состоялась и крупнейшая сделка, имеющая, несмотря на иностранное происхождение компаний, отношение к нашему рынку: завершение 1 мая 2019 года слияния немецких нефтегазовых компаний Wintershall (дочернее предприятие BASF) и Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft (DEA), которая принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана). В результате возникла объединенная Wintershall Dea, сообщал "Коммерсантъ".

Второе место на рынке M&A занял финансовый сектор с семью сделками объемом 5,3 млрд долларов. Крупнейшей сделкой там стала продажа Сбербанком дочернего Denizbank в Турции банку Emirates NBD.

Третьим по объему стал сектор высоких технологий с 16 сделками, общим объемом 3,2 млрд долларов. Четвертое место у транспортного сектора с 12 сделками объемом 3,05 миллиарда долларов. Всего в рамках рейтинга Deloitte распределили пять мест, в него вошло также машиностроение.

По мнению аналитиков компании, рынок слияний и поглощений не снизит темпа и его итоговый объем по результатам 2019 года достигнет 65-70 млрд долларов.

Немалую роль в росте объемов сделок M&A играет постепенное совершенствование правовой системы обеспечения этого процесса, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В частности, окончательно урегулированы заверения об обязательствах, преддоговорная ответственность, счета эскроу, независимые гарантии и безотзывные доверенности. Как только рынок научится шире использовать опционы в сделках слияний и поглощений, этот рынок будет ждать еще более бурный рост.

В то же время для иностранных инвесторов участие в сделках M&A в России чревато непредсказуемыми последствиями из-за санкций, это сдерживает большие объемы капитала, которые готовы прийти из-за границы. Еще один сдерживающий фактор — это силовое давление на бизнес, дела уровня Майкла Калви оказали долгосрочное деморализующее воздействие и на рынок M&A в том числе, считает он.

 

Оптимисты поглощают пессимистов

 

Текущие тенденции на рынке слияний и поглощений абсолютно логично вытекают из складывающейся картины в мире, признает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. Первый фундаментальный ее элемент заключается в том, что к настоящему моменту, мы имеем явное завершение очередного цикла в мировой экономике. И, как правило, в такой период, когда мы еще находимся на пике, либо он слегка остался позади, на рынке M&A, проявляется максимально высокая активность. 

Это абсолютно естественно, потому что все по-разному оценивают будущие перспективы, продолжает эксперт. И те, кто наиболее пессимистичен, стараются выйти по высоким ценам, а те, кто по оптимистичнее или у кого запас финансовой прочности очень высок, продолжают развивать свой бизнес, поглощая конкурентов. Собственно это в последние несколько лет мы и наблюдаем, рынок слияний и поглощений демонстрирует одни из самых высоких показателей за последние десятилетия. 

Главное же отличие нынешней ситуации от предыдущих аналогичных периодов заключается в том, уверен Антон Быков, что в понимании руководителей крупнейших государств, к стандартному конъюнктурному спаду, который не является редкостью и происходит в среднем раз в десять лет, добавляется высокая вероятность спада структурного. В котором привычные методы выхода на траекторию экономического роста могут не сработать, и высок риск утраты текущих ролей стран в мировой экономике.

Так что в мире возобладали протекционистские настроения, с уклоном к защите национальных интересов, повторяет аналитик. И поэтому при высоких объемах рынка M&A, резко сокращаются трансграничные слияния и поглощения, то есть бизнес, прежде всего, ориентируется на свой внутренний рынок, на сколько, это конечно возможно.

Для России все обстоит еще хуже, потому что неопределенность, из-за угрозы новых санкций еще выше. Поэтому российскому бизнесу приходится в этой ситуации действовать еще быстрее и оптимизироваться, учитывая эти тенденции с опережающими темпами. Отсюда и более высокие цифры динамики российского рынка M&A в сравнении с мировым, полагает аналитик.

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