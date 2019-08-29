В Росстате подсчитали объем «теневой» экономики

Доля теневой или неучтенной экономики России в 2017 году составляла 11,7 триллионов рублей. Данный показатель соответствует 12,7% ВВП.

Как сообщает ведомство, согласно проведенным исследованиям самый большой процент неучтенного производства наблюдается в сферах недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве, пишет РБК.

Как рассказал изданию глава Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко, доля «теневой экономики в ВВП постепенно идет вниз, однако, при этом ее абсолютные объемы в рыночных ценах остаются на прежнем уровне».

Эксперт уверен, что граждане России соглашаются работать «в тени» из-за отсутствия достойных предложений и высоких зарплат в официальном секторе. Предприниматели предпочитают неформальную экономику часто из-за высоких налогов и избыточного государственного регулирования, рассказал Пономаренко.

С руководителем согласен и представитель бизнеса, - управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, который подтвердил, что российская экономика сегодня не подкреплена достойной законодательной базой, в частности в сфере налогов и обязательных платежей.