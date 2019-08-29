Врачи рассказали, кому нельзя есть орехи

Чрезмерное потребление орехов может привести к проблемам со здоровьем, рассказала агентству РИА «Новости» врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева.

Специалист подтвердила, что в принципе орехи являются полезным продуктом, источником белков и микроэлементов, особенно для вегетарианцев. Однако неумеренное потребление орехов, к примеру, килограмм за один раз, может вызвать несварение, что является «угрожающим жизни состоянием». Бурляева подчеркнула, что употреблять орехи можно хоть ежедневно, но небольшими порциями - от 30 до 50 граммов.

Именно в таких пропорциях орехи станут незаменимым источником для организма всей группы витаминов В, витаминов Е, К, бета-каротина, рассказала кандидат медицинских наук.

Также специалист напомнила, что плоды не стоит употреблять людям, которые стараются избавиться от лишних килограммов, поскольку орехи являются высококалорийным продуктом. Или, в крайнем случае, употреблять их в пищу в первой половине дня.