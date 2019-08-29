Замораживай, разделяй и зарабатывай

На Кирово-Чепецком химическом комбинате «Криогенмаш» запустил новую азотную станцию в рамках относительно нового для себя формата договорных отношений. Теперь компания продает не оборудование завода по разделению воздуха, а услугу по обеспечению производственного цикла заказчика техническими газами. В данном случае — филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» и АО «ГалоПолимер».

На этой площадке азот используется как инертный газ. Он подается на уплотнения аммиачных насосов, сухие уплотнения компрессора в производстве аммиака, обеспечивает продувки трубопроводов, аппаратов и железнодорожных цистерн, емкостей и другого технологического оборудования, обеспечивает безопасность химических и технологических процессов.

Для «Криогенмаша» это восьмая по счету воздухоразделительная установка (ВРУ), поставленная по так называемому контракту on-site — суть которого не в продаже самой ВРУ, а в продаже газа с неё. «Ровно десять лет назад начал работу первый проект "Криогенмаша" по снабжению техническими газами крупного промышленного потребителя. Сегодня подобных проектов у нашего предприятия уже восемь, мы смогли войти в четверку крупнейших в стране поставщиков технических газов, обеспечивая наших заказчиков качественной продукцией в разных регионах страны», — говорит генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова. Продажу технических газов заказчику осуществляет дочерняя структура «Криогенмаша» — «Криогаз».

Раньше КЧХК снабжала газом компания «ГалоПолимер», но ее установка появилась еще полвека назад. В 2015 году «Уралхим» и «ГалоПолимер» выбрали нового поставщика азота — «Криогенмаш» и заключили договор на 20 лет. Сложность нового проекта в том, что подача азота заказчикам должна осуществляться непрерывно в режиме 24/7, в том числе при исчезновении напряжения и остановках части оборудования азотной станции на ремонт и профилактическое обслуживание. Это критически важно: при прекращении подачи азота на уплотнения компрессоров произойдет остановка всей хлорной группы производств.

Поэтому азотная станция построена по самым последним мировым технологиям. Здесь три линии резервирования. Если на ремонт становится первая установка, то включается вторая. Если и с ней неполадки — на этот случай есть резервная система хранения азота. Азот в жидком виде хранится в криогенных резервуарах. В каждом — по 250 кубометров. Принцип их работы такой же, как у термосов, вот только внутри поддерживается постоянная температура минус 196 градусов Цельсия. В случае отказа двух установок, газа в хранилище хватит минимум на трое суток беспрерывной подачи. Плюс новая установка примерно в три раза энергоэффективнее прежней, выработавшей свой назначенный срок эксплуатации. Это важно, так как электроэнергия является крупной статьей затрат в себестоимости производства азота.

Новое производство потребовало немалых инвестиций, «Криогенмаш» вложил более миллиарда рублей, и теперь двадцать лет будет снабжать КЧХК и «ГалоПолимер» газообразным азотом. Для «Криогенмаша» поставка газов — рынок относительно новый, однако компания на нем активно работает. При этом основные конкуренты, поставщики техгазов для промышленности — Air Liquide, Linde, Praxair — уже давно отработали такую форму контрактов, и пока занимают долю большую, чем у отечественного «Криогенмаша», даже на российском рынке.

Современные производства все больше стараются передать функцию производства техгазов на аутсорсинг. Контракты on-site предоставляют поставщику газов право построить собственную воздухоразделительную установку. Заказчик обеспечивает его землей, при необходимости - инженерной инфраструктурой и обязуется закупать определенный объем техгазов. Нужно понимать, что продажа оборудования — это разовая сделка, а продажа газа — сделка, растянутая во времени и приносящая гарантированный доход много лет. Боле того, продажа газов, а не оборудования по их производству, это следующий передел, а значит, дополнительная прибыль.

Для потребителей подобный долгосрочный договор — тоже большой плюс, так как это гарантия современных технологий производства и долгосрочной поставки газообразного азота необходимого качества.

«Для нашего химкомбината плюс новой установки — это снижение себестоимости технологического газа примерно на 15-20%», – говорит Дмитрий Трушков, директор филиала КЧХК «ОХК «Уралхим».

Кирово-Чепецк — Москва