На несогласованной акции в Москве задержаны 600 человек, ранен правоохранитель

На несанкционированной акции, которая проходила в российской столице, сотрудники правоохранительных органах за различные нарушение задержали более 600 человек. По данным столичного Главка МВД РФ, всего в протестном мероприятии приняли участие 1500 человек, передаёт РИА Новости.

В свою очередь ТАСС уточняет, что на Пушкинской площади один из задержанных нанёс травму сотруднику Росгвардии, который обеспечивал общественный порядок. Отмечается, что мужчина оказал активное сопротивление Росгвардейцу и травмировал его. В настоящее время подозреваемый задержан и передан полицейским.

Между тем, агентство «Интерфакс» уточняет, что сотрудник Росгвардии госпитализирован бригадой «Скорой помощи».