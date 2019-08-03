Названы регионы РФ, которые лидируют по числу пациентов с расстройствами психики

Специалисты Минздрава опубликовали список регионов страны, которые лидируют по числу людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.

По этому показателю уверенно лидирует Санкт-Петербург – в городе на Неве зарегистрированы 4783 человек с психическими расстройствами. При этом отмечается, что их недуг не связан с употреблением наркотиков или алкоголя, пишет газета «Известия».

Второе место этого рейтинга занимает Москва – в российской столице проживает 2884 психически нездоровых пациента. Замыкает тройку «лидеров» Татарстан – 2555 пациентов. Далее следуют Башкирия (2408) и Челябинская область (2183).

Меньше всего людей с психическими расстройствами проживают в Ненецком автономном округе – всего 8 человек, а также на Чукотке – 44. Всего же в целом по стране в 2018 году такой диагноз был поставлен более 59 тыс. человек.