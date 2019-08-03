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Особенности и виды систем вентиляции

Москва, 03.08.2019
Любое помещение, будь оно жилым, производственным или офисным, должно быть оснащено оборудованием, способным делать процесс жизнедеятельности людей более комфортным.
#PressRelease

Сегодня человек постоянно пользуется продуктами новейших технологий, поэтому установка вентиляции считается довольно необходимым решением.

Исходя из этого, можно узнать как выполняются подобные работы, как их произвести самому, а также о выборе рабочего оборудования.

Зачем устанавливать систему вентиляции?

Подобная система способна решать множество задач и выполняет следующие функции:

  • Очистка воздуха;
  • Создание повышенного воздухообмена, благодаря чему в помещении воздух всегда обновляется;
  • Профессиональные вентиляционные системы перед подачей воздуха производят его обогрев или охлаждение до оптимальных температур.

Монтаж вентиляционных систем является достаточно сложным, так как предварительно должен создаваться проект, учитывающий все особенности помещения и самой системы. После проектирования можно ожидать, что вся конструкция в итоге получится наиболее эффективной, а также комфортной для использования.

Не менее важно правильно подобрать рабочее оборудование. Сегодня существует множество его вариантов, обладающих своими преимуществами, а установка разноплановых систем производится с помощью соответствующих методов.

Виды вентиляционных систем

Сперва необходимо решить, какое оборудование будет установлено. С этой целью можно рассмотреть сразу несколько различных систем, обладающих собственными характеристиками. Выбор итогового варианта происходит в зависимости от его назначения, а также от типа помещения, в котором будет действовать вентиляция. Существуют следующие виды:

  • Приточно-вытяжные. Одни из наиболее востребованных и популярных систем, которые устанавливаются в жилых помещениях, а также на крупных производственных участках.  Монтаж подобных систем подразумевает размещение габаритного оборудования таким образом, чтобы оно не ограничивало использование помещения. К нему подводятся трубы, отвечающие за подачу и отток воздуха.
  • Приточные. Несколько схожи с предыдущим вариантом, однако принудительно здесь обеспечивается только подача воздуха, а его выход из помещения происходит естественным образом.
  • Канальные. Зачастую используются на производстве и могут обслуживать несколько помещений одновременно. Такая система выполняет несколько задач, в которые включается приток воздуха и его очистка.
  • Специализированные. Предназначены для различных целей. Например, противодымная вентиляция применяется в местах, где периодически может возникать задымленность.
  • Промышленные. Используются в больших промышленных помещениях и отличаются повышенной мощностью.
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