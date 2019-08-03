Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе состоявшейся 31 июля телефонной беседы обсудили предстоящую смену посла США в Москве. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал его ведущий, ссылаясь на источники близкий к администрации президента США.

При этом отмечается, что лидеры двух стран обсудив сам факт грядущей смены посла, имени его возможного приемника не называли. Кроме того, в ходе телефонных переговоров Путин и Трамп не затрагивала такие вопросы, как выход обеих стран из Договора РСМД и новые антироссийские санкции США.

Напомним, действующий американский посол в РФ Джон Хантсман, который занимает этот пост с 2017 года, предположительно, покинет свою должность. Об этом в частности, говорят его источники в дипмиссии США. По их словам, последние месяцы дипломат и его супруга Мэри Кэй активно готовятся к отъезду на родину, регулярно устраивая прощальные ужины.