Известный швейцарский журналист и публицист Кристиан Мюллер, три недели отдыхавший в Крыму, сделал неутешительный для Украины вывод – полуостров больше никогда не вернётся под юрисдикцию «самостийной». Об этом он написал в издании Infosperber.

При этом Мюллер рассказал об истории полуострова, упомянув, что тот был «подарен Украине Хрущевым» в 1954 году.

Журналист также пояснил, что военный порт, русский город, население, готовое к обороне — всё это Севастополь.

«На Украине должны понять и принять это как свершившийся факт – добровольно Севастополь никогда не вернется к ним, в Россия никогда не отдаст этот русский город Украине», – подчеркнул Мюллер, добавив, что Севастополь слишком важен для России и как город, и как порт, и как гражданский и военный выход к Чёрному морю.

Журналист также поведал, что плотно и доверительно общался с местными жителями, которые рассказали ему о драматичных днях весны 2014 года, когда на полуострове проводился референдум о присоединении к РФ.

Так, по словам доцента Севастопольского государственного университета Марии Некрасовой, жители слышали угрозы от украинских властей и от националистических формирований. Однако студенты решили «в случае вмешательства украинской стороны защитить свой город с помощью оружия», рассказала преподавательница.

Для этого они осмотрели подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, «можно ли их снова использовать в борьбе против украинских формирований».