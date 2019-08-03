Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Новый украинский лидер Владимир Зеленский, который в мае 2019 года вступил в должность президента Украины, получает зарплату аналогичную той, что и его предшественник на этом посту Пётр Порошенко.

Согласно информации, которую озвучили в Государственном управлении делами президента «самостийной», зарплата Зеленский составляет 28 тыс. гривен (1,096 тыс. долл.) до вычета налогов. После вычета всех налогов и сборов - 22 540 гривен (882 долл.), передаёт РБК со ссылкой на местные СМИ.

При этом как утверждают в управделами президента, никаких других надбавок или премий главе государство не установлено.

Любопытно, что ранее в администрации Зеленского сообщали, что его первая зарплата после вступления в должность составила 12 797 гривен (485 долл.).



