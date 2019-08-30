Исследование Google: iPhone оказались уязвимы к атакам через заражённые сайты

Смартфоны и планшеты Apple с операционными системами от iOS 10 до iOS 12 как минимум в течение двух лет были уязвимы для атак через заражённые интернет-сайты. Об этом сообщftn Вести.Hi-tech со ссылкой на исследователей из подразделения кибербезопасности Google — Project Zero.

Группа анализа угроз Project Zero ранее в этом году обнаружила в сети сайты, тайно взломанные злоумышленниками, которые при этом каждую неделю посещали тысячи человек. В сайты был внедрён вредоносный код, который использовал неизвестную ранее уязвимость в iOS, атакую любой iPhone, на котором открывали страницу в браузере.

Всего исследователи выявили пять вариантов атаки, задействовавшие 12 уязвимостей, в том числе 7 из них — в штатном браузере, Safari. Успешная атака приводила к получению хакерами прав суперпользователя (root-доступа) на смартфоне. Это, в свою очередь, открывало дорогу для удалённых действий через внедрённые вредоносные приложения, включая похищение любых данных и круглосуточную слежку.

По данным Google, уязвимости использовались для похищения фотографий и сообщений пользователей, а также отслеживания местоположения практически в реальном времени. Также "дыра" могла использоваться для доступа к банковским счетам жертвы.

Исследователи проинформировали Apple о найденных уязвимостях в феврале, и через шесть дней компания выпустила заплатку в составе iOS 12.1.4. Тем не менее, не обновлённые устройства, а также те, на которые iOS 12 установить нельзя (все смартфоны до iPhone 5 и iPhone 5C включительно, планшеты до оригинального iPad Air включительно), остаются уязвимы.

Ранее сообщалось, что компания Apple представит новые продукты 10 сентября в 10:00 (21:00 мск).

Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), трансляция мероприятия будет вестись на сайте Apple.

Как сообщает Bloomberg, компания представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. При этом обновленная версия ноутбука будет выпущена впервые за три года, напоминает издание.

Также Apple представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и «умную» колонку HomePod. 10 сентября компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV+ и Apple Arcade.