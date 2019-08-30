Бойко сравнил первое заседание новой Рады с шоу

Юрий Бойко – лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» – считает, что первое заседание нового состава Верховной Рады Украины было больше похоже на шоу.

Об этом оппозиционный политик заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его мнению, это реальное шоу в формате заседания парламента, в котором принимали участие депутаты как от «Слуги народа», так и от других фракций.

«Это шоу закончилось абсолютно легкомысленным утверждением состава нового Кабмина, что вызывает тревогу», – подчеркнул Бойко.

Он также считает, что нельзя считать серьезным утверждение министров, которых не знают фракции, в том числе и пропрезидентская.

«Ну нельзя так. Анкеты будущих министров раздали всем за 10 минут до голосования. То есть абсолютно легкомысленный подход к формированию такого важного исполнительного органа власти, как Кабинет министров. Считаю: мало что состав там проблематичный, так ещё м сами люди случайные, которые вообще не имеют никакого опыта, ни жизненного, ни управленческого опыта. Кроме того, сама процедура вызывает вопросов», – резюмировал Бойко.