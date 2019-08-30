Диетологи рассказали, кому нужно отказаться от кофе

Людям, испытывающим постоянное чувство усталости, лучше отказаться от кофе, рассказал Нурия Дианова изданию «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что данный напиток не только не прибавит тонус таким людям, но и может нанести вред здоровью, поскольку может оказать обратный эффект.

«Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом», - сообщила Дианова.

Помимо этого у людей с хронической усталостью от употребления кофе может начаться мигрень, нарушиться сон и возникнуть нервозные состояния.

В этой связи врач советую таким людям перейти на крепкий чай, который в отличии от кофе не вымывает из организма кальций.

Тоже самое касается и людей, которые страдают от низкого давления. Им диетолог советует пить сладкий чай вопреки сложившемуся мнению, что гипотоникам помогает кофе.

Любителям кофе врач советует отказаться от растворимого напитка и отдать предпочтнение зерновому напитку, сваренному в кофемашине, турке или фильтр-пакете. Растворимый кофе проходит через огромное количество технологических процессов и никаких полезных свойств в таком продукте уже не остается, уверена Дианова.