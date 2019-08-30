«Газпром» ликвидирует разработчика крупнейшего газового месторождения

Совет директоров «Газпрома» утвердил план ликвидации оператора Штокмановского газоконденсатного месторождения – компании Shtokman Development, которая была создана в целях разработки крупнейшего газового месторождения. Об этом говориться на сайте «Газпрома».

«Согласовать прекращение участия ПАО "Газпром" в компании Shtokman Development AG в связи с ее ликвидацией», - говорится на в материалах.

Оператор Штокмановского месторождения был создан для проведения первого этапа освоения одноименного газового месторождения, которое расположено в шельфовой зоне Баренцева моря.

Как сообщают разведывательные данные по объемам природных ресурсов, запасы Штокмановского месторождения могут составлять около 3,8 трлн кубометров и порядка 37 млн тонн газового конденсата. По категории топливо относится к классу C1+C2.