Гражданам России напомнили об изменениях, которые их ждут с 1 сентября

Начиная с первого сентября граждан России ждет ряд изменений в законодательстве, напоминает «Российская газета».

С первого осеннего дня автомобилисты смогут не дожидаться сотрудника ГИБДД , а самостоятельно оформить дорожно-транспортные происшествия, заполнив извещение о происшествии на портале Госуслуг. Уже заявлено о начале выпуска приложения для оформления ДТП по европротоколу.

Прибавка в 25% ждет неработающих сельских пенсионеров. Речь в данном случае идет о процентной прибавке к фиксированной выплате граждан, проработавших в сельхозотраслях.

Также с первого сентября главы местных администраций смогут выполнять функции нотариуса. При этом специального образование не требуется. Делается это в целях содействия проведения нотариальных операций гражданам из отдаленных сельских районов, где нет нотариальных контор. При этом представители администраций не вправе будут совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.

Владельцев квадрокоптеров и дронов также ждут изменения с приходом осени, им необходимо поставить свою технику на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня покупки.

Правило не распространяется на аппараты, принадлежащие иностранным граждан, которые приезжают для участия в спортивных мероприятиях.