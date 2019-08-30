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Курс доллара: аналитики Сбербанка: пессимизм по рублю преобладает

Москва, 30.08.2019
  • Курс доллара: аналитики Сбербанка: пессимизм по рублю преобладает

Алексей Павлишак/ТАСС

Накануне рубль умеренно рос к доллару и евро на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, в 19:00 мск на Московской бирже к закрытию основной торговой сессии курс доллара составил 66,5725 руб., что на 22,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 73,6175 руб., подешевев за сутки на 30,75 коп.

По мнению большинства экспертов, вчерашнее укрепление рубля было связано, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Напомним, мировые цены на «чёрное золото» выросли в четверг на оптимизме по поводу сокращения запасов сырья в США и смягчения напряженности в торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином. Октябрьские контракты на нефть марки Brent подорожали на 0,58%, до 60,84 долл. за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличились на 1,58%, до 56,66 долл. за баррель.

Между тем, как отметил Михаил Поддубский, не только нефтяные котировки сыграли вчера за рубль. Нацвалюту также поддержал возросший спрос глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets. Однако, как считает он, этот оптимизм пока всё-таки полностю не перекинулся на валюты развивающихся стран. В целом с фундаментальной точки зрения, текущие уровни рубля близки к равновесным, поэтому динамика нацвалюты на горизонте нескольких недель, скорее всего, будет в рамках текущего ценового диапазона.

Эксперты Sberbank CIB убеждены, что в настоящее время среди трейдеров преобладает пессимистичный настрой. Рынки находится в состоянии неопределённости из-за американо-китайской торговой войны. По мнению аналитиков, конфликт между Пекином и Вашингтоном может спровоцировать глобальную рецессию. При этом, если негативных комментариев с фронта этой войны в ближайшее время не последует, то трейдеры возобновят интерес к риску. А это в свою очередь может вернуть доллар в диапазон 66-66,3 руб.

То, что рынки занимают сейчас выжидательную позицию, считает и Юрий Кравченко из «Велес Капитал». Происходит это, по его мнению, из-за того, что на глобальных площадках сохраняется слабый «аппетит к риску» под влиянием эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Его прогоз: рубль в конце этой неделе и в начале следующей скорее всего стабилизируется на нынешних позициях и мощного проседания точно не будет. 

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