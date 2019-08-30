Макрон позвонил Зеленскому

По сообщению пресс-служба офиса президента Украины между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого французский лидер подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в «нормандской формате».

В пресс-службе Елисейского дворца так же подтвердили факт разговора и заявили: «Учитывая саммит глав государств и правительств «нормандского формата» в сентябре, Эммануэль Макрон напомнил о совместном стремлении к быстрому прогрессу относительно мер по безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины». Кроме того, Макрон сообщил Зеленскому о результатах переговоров, проведенных с президентом России Владимиром Путиным в Форте Брегансон и о переговорах переговоров на саммите G7.