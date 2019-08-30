МИД России предупреждает о возможных беспорядках в Каракасе

Российский МИД предупреждает о возможных уличных беспорядках в столице Венесуэлы Каракасе, передает РИА «Новости». Массовые волнения могут возникнуть на фоне манифестации оппозиции, в этой связи в Каракасе повышены меры безопасности.

Как говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на странице в Twitter, «31 августа в столице Венесуэлы Каракасе ожидаются массовые выступления оппозиции, в этой связи повышены меры безопасности, перекрыты дороги и ограничено движение общественного транспорта». МИД РФ подчеркивает, что не исключены уличные беспорядки.

Напомним, первые акции протеста прокатились по Венесуэле в январе текущего года после приведения к присяге президента страны Николаса Мадуро.

Вслед за этим глава парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства, его признали некоторые страны Запада, включая США.