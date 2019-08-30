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МКБ предлагает бесплатный тест-драйв банковского обслуживания

Москва, 30.08.2019

Юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца. «Мы приглашаем предпринимателей оценить удобство нашего сервиса и выгоду тарифов. Три месяца бесплатного обслуживания позволят сделать необходимые выводы: подходит ли вам выбранный тариф или целесообразнее воспользоваться другим пакетом РКО. МКБ сейчас предлагает универсальную тарифную линейку, закрывающую потребности бизнеса любого масштаба. Наша цель — предложить компаниям наиболее выгодные условия, мотивирующие на долгосрочное сотрудничество с банком», — отметил Александр Зуев, вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ.

Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, активно развивающие бизнес. МКБ в рамках этого тарифа предлагает до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассацию через терминалы с комиссией 0,39%, а также бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности для внесения на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 000 рублей ежемесячно).

Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, впервые открывшие счет в МКБ в период с 1 по 30 сентября 2019 года, за исключением привлеченных через партнерскую программу банка. По истечении трех календарных месяцев с момента подключения пакета ежемесячная абонентская плата по пакету «Оптимальный» составит 2990 рублей, обслуживание будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.

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