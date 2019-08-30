Нефть дорожает из-за перемирия между США и Китаем

Цена на нефть пошла вверх утром 30 августа на новостях о перемирии между США и Китаем.

На смягчение риторики по решению экономических вопросов отреагировали участники рынка, и к 5.45 по московскому времени нефть североморского сорта Brent начала расти в цене, достигнув показателя $60,59 за баррель. Всего сырье прибавило 0,17%.

При этом в интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры с Пекином возобновятся 30 августа.

Также сообщения из Китая о том, что Пекин не намерен принимать ответные меры на введение Вашингтоном повышенных тарифов с 1 сентября на ряд китайских товаров, прибавили оптимизма участникам рынка.