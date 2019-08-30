Новый премьер Украины сделал важное заявление по транзиту российского газа

Алексей Гончарук – новый премьер-министр «самостийной» – сделал важное заявление по транзиту российского газа в Европу. По его словам, Киев планирует заключить долгосрочный контракт с Москвой по транзиту газа в Европу, передаёт «Интерфакс-Украина».

Ранее стало известно, что России собирается заключить краткосрочный контракт с низкими обязательствами по объему транзита. Однако, как заявил новый глава украинского Кабмина, он будет добиваться долгосрочного контракта по транзиту «голубого топлива».

«Правда, для этого нам нужно будет очень хорошо поработать», – пояснил Гончарук.

При этом он добавил, что украинское правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

«Мы очень тщательно готовимся к переговорам, формируем позицию нашей стороны. Поэтому я пока не буду комментировать это публично», – резюмировал он.

Ранее в хрде телефонных переговоров канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина ускорить процесс переговоров по транзиту российского газа через Украину.