Обмен заключенными между Россией и Украиной сорвался по вине Зеленского

Ранее анонсированный обмен заключенными между Киевом Москвой, сегодня не состоится. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. При этом, по её словам, несмотря на то, что никаких препятствий для обмена нет, окончательной даты пока она назвать не может, передаёт «Обозреватель».

Между тем, стало известно, что обмен сегодня не произойдёт по вине президента Украины Владимира Зеленского, который пока не помиловал заключённых и находящихся в заключении граждан России. Об этом, в частности, рассказал, адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные должны участвовать в обмене, объяснил задержку тем, что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал заключенных россиян.

Напомним, ещё утром российские и украинские СМИ сообщали, что обмен между заключёнными состоится уже сегодня. При этом утверждалось, что в самое ближайшее время в одном из аэропортов Киева может приземлиться самолет с задержанными в РФ гражданами Украины, среди которых осуждённый за терроризм режиссёр Олег Сенцов, украинские моряки, а также ряд других резонансных заключённых.

При этом в администрации Зеленского эту информацию никак не комментируют, продолжая заявлять, что переговоры по возможному обмену продолжаются.