Новые «народные» ОФЗ со 2 сентября будут продавать четыре банка

Минфин России 2 сентября выпустит "народные" ОФЗ по новым правилам объемом 15 миллиардов рублей, их продажа будет осуществляться через 4 банка-агента, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта-Банк", — приводит слова Сторчака ПРАЙМ.

"Мы решили, что этот выпуск будет относительно небольшим, на первом этапе это будет 15 миллиардов рублей. Период размещения будет достаточно ограниченный — до конца февраля. В случае необходимости готовы будем сделать дополнительный выпуск", — сказал замминистра.

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

По словам Сторчака, создана возможность дистанционного приобретения облигаций через электронные ресурсы банков-агентов.

"Это избавит многих россиян от необходимости визита в банк. Мы рассчитываем, что хорошее соотношение между доходностью и надежностью инструментов будет оценено россиянами, которые увидят конкретную выгоду от приобретения этого инструмента по сравнению с тем, что они размещают традиционно свои денежные средства на депозитах", — сказал Сторчак.

"Дата погашения облигаций — 31 августа 2022 года. Кто будет держать до этой даты, получит максимальный купон — 7,35% годовых. Кто будет на ранних этапах стремиться восстановить свои деньги, ставка будет меньше. Линейка очень простая: первый купон — 6,5% годовых, второй — 7%, третий — 7,05%, четвертый — 7,10%, пятый — 7,25%, шестой — 7,35%", — добавил он.

Размещение облигаций не преследует фискальной цели, Минфин в состоянии занять и большие суммы на еженедельных аукционах ОФЗ, добавил замминистра.

"По-прежнему мы рассматриваем эти операции как элемент финансового образования, приобщения широкого круга россиян к активной работе на финансовом рынке", — добавил он.