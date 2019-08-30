Зеленский сформировал правительство

Верховная Рада на своем первом заседании утвердила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Его кандидатуру внес президент Украины Владимир Зеленский. Гончарук, в свою очередь, представил Верховной Раде новый состав кабинета министров, который был так же утвержден парламентом.

Ранее Гончарук работал частным юристом, был сотрудником в экспертном центре при кабинете министров BRDO (финансируемым Евросоюзом), был советником министра экологии на общественных началах и советником первого вице-премьера и занимал должность заместителя главы офиса президента Зеленского. Кандидатуру Гончарука на должность премьера лоббировал спонсор предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, Верховная Рада назначила нового генерального прокурора Украины - им стал заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка.