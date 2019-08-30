Преимущества использования портала госуслуг

Это способ обслуживания обладает следующими достоинствами:

легкость получения информации, касающейся порядка предоставления госуслуг;

простота процедуры использования через госуслуги личный кабинет

уменьшение потерь времени граждан, получающих госуслуги;

информирование гражданина о ходе работы по поданному им заявлению на каждой ее стадии;

возможность оформления заявления об оказании госуслуг с персонального компьютера, находящегося дома или на работе;

исключение бюрократической волокиты благодаря использованию электронного документооборота;

уменьшение коррупционных рисков, которые появляются при личных коммуникациях с чиновниками.

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Для этого надо выполнить следующие действия:

Используя доступ в глобальную сеть, зайти на портал www.gosuslugi.ru.

Нажать кнопку «Регистрация», расположенную сверху справа на главной странице.

Затем следовать инструкции, заполняя разделы, в которых будут запрашиваться паспортные данные, номер сотового телефона, СНИЛС и электронный почтовый ящик. При этом нужно будет записать введенный пользователем пароль для последующей авторизации на портале госуслуг.

Подтвердить свою учетную запись путем обращения в один из множества Центров обслуживания.

Для получения госуслуги в электронной форме надо указать свое местоположение на портале госуслуг, после чего в разделе «Электронные услуги» выбрать категорию получателя: физлицо, ИП, гражданин другого государства или юрлицо. Во вкладке «По ведомствам» госуслуги разделены по нескольким критериям. Помимо этого, имеется возможность найти услуги, документы и учреждения по ключевым словам. Пользователю необходимо выбрать ту услугу, в которой он нуждается, после чего выполнять инструкции. У всех услуг есть информационные карточки, включающие в себя следующие сведения: