Преимущества использования портала госуслуг

Это способ обслуживания обладает следующими достоинствами:
- легкость получения информации, касающейся порядка предоставления госуслуг;
- простота процедуры использования через госуслуги личный кабинет;
- уменьшение потерь времени граждан, получающих госуслуги;
- информирование гражданина о ходе работы по поданному им заявлению на каждой ее стадии;
- возможность оформления заявления об оказании госуслуг с персонального компьютера, находящегося дома или на работе;
- исключение бюрократической волокиты благодаря использованию электронного документооборота;
- уменьшение коррупционных рисков, которые появляются при личных коммуникациях с чиновниками.
Для получения госуслуг в электронном виде необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Для этого надо выполнить следующие действия:
- Используя доступ в глобальную сеть, зайти на портал www.gosuslugi.ru.
- Нажать кнопку «Регистрация», расположенную сверху справа на главной странице.
- Затем следовать инструкции, заполняя разделы, в которых будут запрашиваться паспортные данные, номер сотового телефона, СНИЛС и электронный почтовый ящик. При этом нужно будет записать введенный пользователем пароль для последующей авторизации на портале госуслуг.
- Подтвердить свою учетную запись путем обращения в один из множества Центров обслуживания.
Для получения госуслуги в электронной форме надо указать свое местоположение на портале госуслуг, после чего в разделе «Электронные услуги» выбрать категорию получателя: физлицо, ИП, гражданин другого государства или юрлицо. Во вкладке «По ведомствам» госуслуги разделены по нескольким критериям. Помимо этого, имеется возможность найти услуги, документы и учреждения по ключевым словам. Пользователю необходимо выбрать ту услугу, в которой он нуждается, после чего выполнять инструкции. У всех услуг есть информационные карточки, включающие в себя следующие сведения:
- название услуги;
- название госоргана самоуправления, оказывающего услугу;
- категория пользователя, получающего услугу;
- документы, которые пользователь должен предоставить для получения запрашиваемой им услуги;
- информация о стоимости услуги и о порядке внесения оплаты;
- результат оказания услуги;
- сроки оказания услуги;
- основания для приостановки оказания услуги или для отказа в ее оказании;
- сведения о месте оказания услуги;
- информация о допустимости обжалования в досудебном порядке действий (бездействий) должностных лиц, оказывающих услугу;
- контактные данные.