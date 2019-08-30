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Преимущества использования портала госуслуг

Москва, 30.08.2019
С 2010 года государственные и муниципальные услуги начали оказываться в электронной форме с использованием портала госуслуг.
#PressRelease

Это способ обслуживания обладает следующими достоинствами:

  • легкость получения информации, касающейся порядка предоставления госуслуг;
  • простота процедуры использования через госуслуги личный кабинет;
  • уменьшение потерь времени граждан, получающих госуслуги;
  • информирование гражданина о ходе работы по поданному им заявлению на каждой ее стадии;
  • возможность оформления заявления об оказании госуслуг с персонального компьютера, находящегося дома или на работе;
  • исключение бюрократической волокиты благодаря использованию электронного документооборота;
  • уменьшение коррупционных рисков, которые появляются при личных коммуникациях с чиновниками.

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Для этого надо выполнить следующие действия:

  • Используя доступ в глобальную сеть, зайти на портал www.gosuslugi.ru.
  • Нажать кнопку «Регистрация», расположенную сверху справа на главной странице.
  • Затем следовать инструкции, заполняя разделы, в которых будут запрашиваться паспортные данные, номер сотового телефона, СНИЛС и электронный почтовый ящик. При этом нужно будет записать введенный пользователем пароль для последующей авторизации на портале госуслуг.
  • Подтвердить свою учетную запись путем обращения в один из множества Центров обслуживания.

Для получения госуслуги в электронной форме надо указать свое местоположение на портале госуслуг, после чего в разделе «Электронные услуги» выбрать категорию получателя: физлицо, ИП, гражданин другого государства или юрлицо. Во вкладке «По ведомствам» госуслуги разделены по нескольким критериям. Помимо этого, имеется возможность найти услуги, документы и учреждения по ключевым словам. Пользователю необходимо выбрать ту услугу, в которой он нуждается, после чего выполнять инструкции. У всех услуг есть информационные карточки, включающие в себя следующие сведения:

  • название услуги;
  • название госоргана самоуправления, оказывающего услугу;
  • категория пользователя, получающего услугу;
  • документы, которые пользователь должен предоставить для получения запрашиваемой им услуги;
  • информация о стоимости услуги и о порядке внесения оплаты;
  • результат оказания услуги;
  • сроки оказания услуги;
  • основания для приостановки оказания услуги или для отказа в ее оказании;
  • сведения о месте оказания услуги;
  • информация о допустимости обжалования в досудебном порядке действий (бездействий) должностных лиц, оказывающих услугу;
  • контактные данные.
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