Прогноз погоды на выходные: МЧС и Гидрометцентр предупреждают об ухудшении погоды

Лето-2019, которое стало одним из самых нестабильных за последние годы, решило сдать права осени под раскаты грома и сильные порывы ветра. Сразу в нескольких российских регионах МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, которые ожидаются в предстоящие выходные.

Погода в Алтайском крае. Экстренное предупреждение МЧС

Согласно прогнозу Гидрометцентра, вечером 30 августа, а также весь день в субботу, 31 августа и до полудня воскресенья, 1 сентября ожидается сильный ветер, в некоторых районах региона возможны ливневые дожди с грозами и градом, а также шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

При этом температура воздуха в ночь на субботу, а также в последний день календарной осени на большей территории края будет на высоких для конца августа показателях. Например, в Барнауле ожидается плюс 27-29. Однако надвигающаяся холодная воздушная масса попытается вытеснить тёплый воздух, произойдёт столкновение двух атмосферных фронтов, что и приведёт к опасной климатической обстановке.

Поэтому решением регионального Управления МСЧ в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели выпустили специальные рекомендации, в которых просят жителей региона при сильных порывах ветра и грозе не выходить из дома.

«Если непогода настигнет вас на улице, следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в МЧС просят незамедлительно звонить по номеру 101.

По прогнозу Гидрометцентра, во второй половине дня воскресенья дожди на Алтае прекратятся, однако резко понизится температурный фон. На всей территории края столбики термометров выше плюс 19 градусов не покажут. После полуночи станет ещё холоднее всего плюс 8-10.

Прогноз погоды от Гидрометцентра на выходные в Челябинской области

В последние дни лета погода не собирается радовать и жителей Челябинской области. По прогнозу Гидрометцентра на регион надвигается буря с сильным ветром и дождями. Ещё накануне вечером жители области получили предупредительные СМС-сообщения от МЧС с предупреждением, что последние дни лета, а также в первый день осени в регионе будет буйствовать непогода.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером 30 августа, днём 31 августа и утром 1 сентября на территории области ожидаются сильные дожди. При этом в горах и на юге – очень сильные. Порывы ветра могут достигнуть от 17 до 22 метров в секунду. Резко понизится и температура воздуха. Если ещё вчера здесь ярко светило солнце, а погодные градусники показывали плюс 18-20, то уже 30 августа пошёл дождь и похолодало до плюс 10. В ночь на субботу столбики термометров опустятся ещё ниже – до 5-7 градусов выше нуля. Днём 31 августа, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается плюс 9 и сильный ливень, а также грозы, возможен град. Примерно такая же погода будет и в воскресенье, 1 сентября.

В таких сложных погодных условиях значительно возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: могут случиться дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах и линиях энергосистем, что приведёт к отключению электричества и систем жизнеобеспечения. Также существует опасность повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыва линии электропередач и обрушения деревьев. В этой связи МЧС рекомендует жителям области соблюдать меры безопасности, взять на особый контроль детей, при возникновении сильного ветра находить укрытие в подъездах и быть предельно аккуратными с огнём. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить в экстренные службы: 101, 102, 112.

Также предупреждения для местных жителей выпустили региональные Управления МЧС по Пермскому краю – в Прикамье ожидаются дожди и ночные заморозки; по Приморскому краю, где по прогнозу Гидрометцентра продолжются сильные ливни из-за чего во Владивостоке уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, режим ЧС регионального характера объявлен на территории всего края: в регионе подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, подтоплены дома и участки в пригороде.

Как заявили в Гидрометцентре, за прошедшие дни августа во Владивостоке выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, текущая сумма составляет 483 мм, что уже на 60 мм больше предыдущего рекорда, установленного ещё в августе 1900 года.

Гидрометцентр. Прогноз погода на выходные в Москве

А вот в Москве календарное лето-2019 завершится без катаклизмов. По прогнозу Гидрометцентра, к выходным воздух в дневные часы прогреется до плюс 23-24. В ночь на субботу, 31 августа будет ясно, безветренно, температура составит плюс 11-14. Утром 31 августа – пасмурно, но без осадков и тепло (плюс 12-20). Днём – облачно с прояснениями, слабый северо-восточный ветер, температура плюс 22-23. В ночь на 1 сентября - ясно, плюс 14-15. Днём в воскресенье сохранится тёплая для первого дня календарной осени погода. Однако небо затянут облака, но ниже плюс 23 столбики термометров не опустятся. Атмосферное давление в выходные будет держаться в диапазоне 749-752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в ночные часы будет подниматься до 90%. При этом к вечеру воскресенья возможны магнитные бури.