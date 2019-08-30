Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября

В Единый день голосования 8 сентября в В 19 регионах пройдут выборы высшего должностного лица. Именно к этим выборам всегда привлечено повышенное внимание. В 16 случаях губернатора, главу края или республики будут избирать методом прямого голосования. Нет, как говорится, недостатка в прогнозах.
В прошлом году вполне успешно прошла апробацию прогностическая методика, примененная к тогдашним выборам одним из авторов. Тогда Арсений Беленький получил прогноз губернаторских выборов с таким отклонением от итога, в каждом случае, которое не влияло на определение вероятного победителя. Метод исследования основывается на изучении структуры и динамики поисковых запросов избирателей в интернете. Данный подход уже давно используется в маркетинговых целях.
Характер метода, при кажущейся его ограниченности, позволяет в то же время избежать факторов, негативно влияющих на точность опросных методик. Изучается поведение людей (в сети), без контакта с респондентами, соответственно, у исследователя нет риска получить, к примеру, социально одобряемые ответы. Иное дело, это не означает, что у него нет риска ошибиться. Как бы то ни было, представленные ниже (Таблица 1) «электоральные предсказания» основываются исключительно на количественных данных, в процессе сбора и обработки которых был полностью исключен субъективный фактор.
Уверенной победой врио губернаторов и действующих глав регионов должны завершиться выборы в Курской и Курганской областях, а также в Калмыкии. В каждом из этих регионов основной кандидат, как мы прогнозируем, одержит уверенную победу, получив более 70% голосов избирателей. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») может рассчитывать на поддержку 87% пришедших на избирательные участки граждан. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков («Единая Россия»), как ожидается, получит 80% голосов, в то время как возглавляющего Курскую область Романа Старовойта (также выдвинутого «партией власти») поддержат 73% пришедших на участки избирателей.
Убедительная победа действующих глав регионов и врио губернаторов, хотя и без подавляющего преимущества в голосах, ожидается в Забайкальском крае, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Челябинской и Волгоградской областях. Липецкий врио Игорь Артамонов («Единая Россия») может рассчитывать на результат в 59% голосов. Андрею Чибису («Единая Россия») должны достаться голоса 56% пришедших на участки избирателей Мурманской области. Возглавляющий Оренбургскую область Денис Паслер («Единая Россия») продемонстрирует, как мы ожидаем, электоральный результат в районе 66%. Врио главы Челябинской области Алексей Текслер (самовыдвиженец) способен получить в первом туре голоса 68% избирателей. Аналогичного результата должен добиться врио главы Забайкальского края Александр Осипов («Единая Россия»). Волгоградского губернатора Андрея Бочарова («Единая Россия»), согласно прогнозам, поддержит 61% избирателей, пришедших к урнам для голосования.
В шаге от второго тура могут оказаться главы Ставропольского края и Астраханской области. Лидерство губернатора Ставрополья Владимира Владимирова (53%, «Единая Россия») оспаривают Виктор Соболев (18%, КПРФ) и Николай Кряжев (18%, КПСС). Астраханский врио Игорь Бабушкин (51%, самовыдвиженец) должен быть обеспокоен величиной популярности Тимофея Щербакова (21%, ЛДПР) и Николая Арефьева (18%, КПРФ).
После того, как за неделю с небольшим до выборов снял свою кандидатуру Владимира Бортко, представлявшего КПРФ, шансы на победу прочих участников губернаторской кампании в северной столице существенно изменились. По данным на вечер 30 августа,
врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) может гарантированно рассчитывать на 65% голосов. Кандидату от «Справедливой России» Надежде Тихоновой (племянница главы партии) должны достаться голоса приблизительно 25% избирателей, в то время как представляющий «Гражданскую платформу» Михаил Амосов может рассчитывать на поддержку примерно 11% активного электората. Однако эти цифры могут существенно измениться в течение следующей недели в зависимости от того, как избиратели воспримут отказ Владимира Бортко от участия в выборах.
Большую роль сыграет и фактор явки на избирательные участки. Если штаб Александра Беглова сумеет грамотно организовать мобилизацию его электората, шансы врио на победу уже в первом туре голосования можно оценить как весьма высокие.
Наиболее ощутима перспектива второго тура на Сахалине и в Вологодской области.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) претендует на поддержку 43% избирателей. Его основным конкурентом является Алексей Корниенко (уровень электоральной поддержки – 29%). Столь высокий потенциал во многом объясняется высоким положением и ресурсной обеспеченностью кандидата. Корниенко занимает пост секретаря ЦК КПРФ. Начиная с 2007 года он непрерывно пребывает в стенах Госдумы, представляя Сахалинскую и Еврейскую автономную области, Приморский и Хабаровский край, которых им создана сеть постоянно работающих общественных приемных. Кандидат от КПРФ является членом комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, что укрепляет его влияние на местные элиты.
Представляющий «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин может рассчитывать на 11% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер – на 10%, выдвинутый КПСС Дмитрий Кочергин – на 7%. С учетом общий доли голосов, «зарезервированной» для «коммунистических» кандидатов, победа во втором туре может стать для Валерия Лимаренко весьма сложной задачей.
Единый день голосования, как ожидается, пройдет весьма сложно и для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова («Единая Россия»). Согласно прогнозам, 8 сентября за него отдадут свои голоса 36% избирателей. Ближайшим конкурентом действующего главы региона станет кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова (29%). Представляющая «Справедливую Россию» Маргарита Савоськина может рассчитывать на 16% голосов, кандидат от партии «Родина» Алексей Рылеев – на 10%, выдвинутый партией «Народный альянс» Вадим Петриенко – на 9%.
Крайне сложно оценить возможные результаты голосования в двух регионах, для которых характерно повышенное влияние элитных кланов, этнического фактора и кровнородственных отношений на публичную политику – в Башкортостане и Республике Алтай. Анализ количественных данных показывает, что в ходе выборов в Башкирии убедительную победу должен одержать врио главы республики. В пользу Радия Хабирова («Единая Россия») могут отдать свои голоса 80,5% пришедших на участки избирателей. В Республике Алтай за самовыдвиженца Олега Хорохордина должны проголосовать 53% граждан. Однако эти результаты могут существенно скорректироваться в случае, если на ход кампании начнет влиять элитный, этнический и, условно, «клановый» факторы.
Таблица 1
|
Астраханская
область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Бабушкин Игорь
|
Самовыдвиженец
|
51%
|
Арефьев Николай
|
КПРФ
|
18%
|
Сычев Сергей
|
Партия пенсионеров
|
10%
|
Щербаков Тимофей
|
ЛДПР
|
21%
|
Башкортостан
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Хабиров Радий
|
Единая Россия
|
80,5%
|
Сухарев Иван
|
ЛДПР
|
2,0%
|
Кутлугужин Юнир
|
КПРФ
|
3,3%
|
Кобзев Владимир
|
Партия пенсионеров
|
2,7%
|
Кадыров Рафис
|
Патриоты России
|
3,3%
|
Игнатьев Юрий
|
СР
|
1,2%
|
Гайсина Зульфия
|
Яблоко
|
4,5%
|
Барабаш Владимир
|
Гражданская сила
|
2,5%
|
Волгоградская
область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Бочаров Андрей
|
Единая Россия
|
61%
|
Буров Алексей
|
КПРФ
|
20%
|
Полещук Сергей
|
СР
|
6%
|
Рублев Владимир
|
ЛДПР
|
13%
|
Вологодская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Олег Кувшинников
|
Единая Россия
|
36%
|
Вадим Петриенко
|
Народный альянс
|
9%
|
Алексей Рылеев
|
Родина
|
10%
|
Маргарита Савоськина
|
СР
|
16%
|
Ольга Ширикова
|
ЛДПР
|
29%
|
Забайкальский край
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Александр Осипов
|
Единая Россия
|
68%
|
Ушаков Вячеслав
|
Патриоты России
|
6%
|
Шпак Яна
|
Партия Роста
|
16%
|
Краузе Елена
|
Партия пенсионеров
|
10%
|
Курганская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Шумков Вадим
|
Единая Россия
|
80%
|
Ярушин Юрий
|
ЛДПР
|
6%
|
Майборода Татьяна
|
СР
|
4%
|
Сидоров Яков
|
КПРФ
|
10%
|
Курская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Старовойт Роман
|
Единая Россия
|
73%
|
Карцев Николай
|
Справедливая Россия
|
7%
|
Федоров Владимир
|
ЛДПР
|
8%
|
Фирсов Владимир
|
КПРФ
|
6%
|
Черникова Татьяна
|
Зеленые
|
7%
|
Липецкая
область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Артамонов Игорь
|
Единая Россия
|
59%
|
Григорьев Андрей
|
Патриоты России
|
7%
|
Ксенофонтова Лариса
|
Справедливая Россия
|
4%
|
Плотников Андрей
|
Коммунисты России
|
4%
|
Токарев Сергей
|
КПРФ
|
27%
|
Мурманская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Чибис Андрей
|
Единая Россия
|
56%
|
Антропов Михаил
|
КПРФ
|
14%
|
Белов Максим
|
ЛДПР
|
16%
|
Буров Василий
|
Справедливая Россия
|
6%
|
Измайлов Виталий
|
Гражданская платформа
|
3%
|
Тупикин Геннадий
|
Партия пенсионеров
|
6%
|
Оренбургская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Паслер Денис
|
Единая Россия
|
66%
|
Амелин Максим
|
КПРФ
|
14%
|
Горячев Константин
|
Демократическая партия России
|
11%
|
Кобзев Анатолий
|
КПСС
|
3%
|
Республика Алтай
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Олег Хорохордин
|
Самовыдвиженец
|
53%
|
Виктор Ромашкин
|
КПРФ
|
24%
|
Дмитрий Софронов
|
ЛДПР
|
23%
|
Республика
Калмыкия
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Хасиков Бату
|
Единая Россия
|
87%
|
Мучаев Батыр
|
Патриоты России
|
4%
|
Манжикова Наталья
|
СР
|
6%
|
Вышкварок Петр
|
ЛДПР
|
3%
|
Санкт-Петербург
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Беглов Александр
|
Самовыдвиженец
|
65%
|
Амосов Михаил
|
Гражданская платформа
|
11%
|
Надежда Тихонова
|
Справедливая Россия
|
25%
|
Сахалинская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Лимаренко Валерий
|
Самовыдвиженец
|
43%
|
Зенкин Дмитрий
|
Коммунисты России
|
11%
|
Корниенко Алексей
|
КПРФ
|
29%
|
Кочергин Дмитрий
|
КПСС
|
7%
|
Флеер Дмитрий
|
ЛДПР
|
10%
|
Ставропольский край
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Владимиров Владимир
|
Единая Россия
|
53%
|
Ефимов Геннадий
|
ЛДПР
|
4%
|
Кряжев Николай
|
КПСС
|
18%
|
Кузьмин Александр
|
Справедливая Россия
|
7%
|
Соболев Виктор
|
КПРФ
|
18%
|
Челябинская область
|
Характер выдвижения
|
Прогнозируемый результат
|
Текслер Алексей
|
Самовыдвиженец
|
68%
|
Нациевский Константин
|
КПРФ
|
10%
|
Пашин Виталий
|
ЛДПР
|
6%
|
Севастьянов Алексей
|
Гражданская сила
|
6%
|
Смышляев Сергей
|
Родина
|
10%