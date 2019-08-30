Вход/Регистрация Подписка

Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября

Москва, 30.08.2019
Арсений Беленький,
Методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко.
#Прогнозы
#Региональные выборы
#Политика
  • Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября

На предвыборной вахте

Михаил Александров/ТАСС

В Единый день голосования 8 сентября в В 19 регионах пройдут выборы высшего должностного лица. Именно к этим выборам всегда привлечено повышенное внимание. В 16 случаях губернатора, главу края или республики будут избирать методом прямого голосования. Нет, как говорится, недостатка в прогнозах.

В прошлом году вполне успешно прошла апробацию прогностическая методика, примененная к тогдашним выборам  одним из авторов. Тогда Арсений Беленький получил прогноз губернаторских выборов с таким отклонением от итога, в каждом случае, которое не влияло на определение вероятного победителя. Метод исследования основывается на изучении структуры и динамики поисковых запросов избирателей в интернете. Данный подход уже давно используется в маркетинговых целях.

Характер метода, при кажущейся его ограниченности, позволяет в то же время избежать факторов, негативно влияющих на точность опросных методик. Изучается поведение людей (в сети), без контакта с респондентами, соответственно, у исследователя нет риска получить, к примеру, социально одобряемые ответы. Иное дело, это не означает, что у него нет риска ошибиться. Как бы то ни было, представленные ниже (Таблица 1) «электоральные предсказания» основываются исключительно на количественных данных, в процессе сбора и обработки которых был полностью исключен субъективный фактор.

Цитадели власти

Уверенной победой врио губернаторов и действующих глав регионов должны завершиться выборы в Курской и Курганской областях, а также в Калмыкии. В каждом из этих регионов основной кандидат, как мы прогнозируем, одержит уверенную победу, получив более 70% голосов избирателей. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») может рассчитывать на поддержку 87% пришедших на избирательные участки граждан. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков («Единая Россия»), как ожидается, получит 80% голосов, в то время как возглавляющего Курскую область Романа Старовойта (также выдвинутого «партией власти») поддержат 73% пришедших на участки избирателей.

Крепкие середняки

Убедительная победа действующих глав регионов и врио губернаторов, хотя и без подавляющего преимущества в голосах, ожидается в Забайкальском крае, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Челябинской и Волгоградской областях. Липецкий врио Игорь Артамонов («Единая Россия») может рассчитывать на результат в 59% голосов. Андрею Чибису («Единая Россия») должны достаться голоса 56% пришедших на участки избирателей Мурманской области. Возглавляющий Оренбургскую область Денис Паслер («Единая Россия») продемонстрирует, как мы ожидаем, электоральный результат в районе 66%. Врио главы Челябинской области Алексей Текслер (самовыдвиженец) способен получить в первом туре голоса 68% избирателей. Аналогичного результата должен добиться врио главы Забайкальского края Александр Осипов («Единая Россия»). Волгоградского губернатора Андрея Бочарова («Единая Россия»), согласно прогнозам, поддержит 61% избирателей, пришедших к урнам для голосования.

На грани фола

В шаге от второго тура могут оказаться главы Ставропольского края и Астраханской области. Лидерство губернатора Ставрополья Владимира Владимирова (53%, «Единая Россия») оспаривают Виктор Соболев (18%, КПРФ) и Николай Кряжев (18%, КПСС). Астраханский врио Игорь Бабушкин (51%, самовыдвиженец) должен быть обеспокоен величиной популярности Тимофея Щербакова (21%, ЛДПР) и Николая Арефьева (18%, КПРФ).

Трое вместо четырех: новые расклады в Санкт-Петербурге

После того, как за неделю с небольшим до выборов снял свою кандидатуру Владимира Бортко, представлявшего КПРФ, шансы на победу прочих участников губернаторской кампании в северной столице существенно изменились. По данным на вечер 30 августа,

врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) может гарантированно рассчитывать на 65% голосов. Кандидату от «Справедливой России» Надежде Тихоновой (племянница главы партии) должны достаться голоса приблизительно 25% избирателей, в то время как представляющий «Гражданскую платформу» Михаил Амосов может рассчитывать на поддержку примерно 11% активного электората. Однако эти цифры могут существенно измениться в течение следующей недели в зависимости от того, как избиратели воспримут отказ Владимира Бортко от участия в выборах.

Большую роль сыграет и фактор явки на избирательные участки. Если штаб Александра Беглова сумеет грамотно организовать мобилизацию его электората, шансы врио на победу уже в первом туре голосования можно оценить как весьма высокие.

Регионы второго тура

Наиболее ощутима перспектива второго тура на Сахалине и в Вологодской области.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) претендует на поддержку 43% избирателей. Его основным конкурентом является Алексей Корниенко (уровень электоральной поддержки – 29%). Столь высокий потенциал во многом объясняется высоким положением и ресурсной обеспеченностью кандидата. Корниенко занимает пост секретаря ЦК КПРФ. Начиная с 2007 года он непрерывно пребывает в стенах Госдумы, представляя Сахалинскую и Еврейскую автономную области, Приморский и Хабаровский край, которых им создана сеть постоянно работающих общественных приемных. Кандидат от КПРФ является членом комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, что укрепляет его влияние на местные элиты.

Представляющий «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин может рассчитывать на 11% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер – на 10%, выдвинутый КПСС Дмитрий Кочергин – на 7%. С учетом общий доли голосов, «зарезервированной» для «коммунистических» кандидатов, победа во втором туре может стать для Валерия Лимаренко весьма сложной задачей.

Единый день голосования, как ожидается, пройдет весьма сложно и для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова («Единая Россия»). Согласно прогнозам, 8 сентября за него отдадут свои голоса 36% избирателей. Ближайшим конкурентом действующего главы региона станет кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова (29%). Представляющая «Справедливую Россию» Маргарита Савоськина может рассчитывать на 16% голосов, кандидат от партии «Родина» Алексей Рылеев – на 10%, выдвинутый партией «Народный альянс» Вадим Петриенко – на 9%.

«Туманные» регионы

Крайне сложно оценить возможные результаты голосования в двух регионах, для которых характерно повышенное влияние элитных кланов, этнического фактора и кровнородственных отношений на публичную политику – в Башкортостане и Республике Алтай. Анализ количественных данных показывает, что в ходе выборов в Башкирии убедительную победу должен одержать врио главы республики. В пользу Радия Хабирова («Единая Россия») могут отдать свои голоса 80,5% пришедших на участки избирателей. В Республике Алтай за самовыдвиженца Олега Хорохордина должны проголосовать 53% граждан. Однако эти результаты могут существенно скорректироваться в случае, если на ход кампании начнет влиять элитный, этнический и, условно, «клановый» факторы.

«Посмотрим, кто придет»

 

Таблица 1

Астраханская

область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Бабушкин Игорь

Самовыдвиженец

51%

Арефьев Николай

КПРФ

18%

Сычев Сергей

Партия пенсионеров

10%

Щербаков Тимофей

ЛДПР

21%

Башкортостан

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

 Хабиров Радий

Единая Россия

80,5%

Сухарев Иван

ЛДПР

2,0%

Кутлугужин Юнир

КПРФ

3,3%

Кобзев Владимир

 Партия пенсионеров

2,7%

Кадыров Рафис

 Патриоты России

3,3%

Игнатьев Юрий

СР

1,2%

Гайсина Зульфия

Яблоко

4,5%

Барабаш Владимир

Гражданская сила

2,5%

Волгоградская

область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Бочаров Андрей

Единая Россия

61%

Буров Алексей

КПРФ

20%

Полещук Сергей

СР

6%

Рублев Владимир

ЛДПР

13%

Вологодская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Олег Кувшинников

Единая Россия

36%

Вадим Петриенко

Народный альянс

9%

Алексей Рылеев

Родина

10%

Маргарита Савоськина

СР

16%

Ольга Ширикова

ЛДПР

29%

Забайкальский край

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Александр Осипов

Единая Россия

68%

Ушаков Вячеслав

 Патриоты России

6%

Шпак Яна

Партия Роста

16%

Краузе Елена

 Партия пенсионеров

10%

Курганская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Шумков Вадим

Единая Россия

80%

Ярушин Юрий

ЛДПР

6%

Майборода Татьяна

СР

4%

Сидоров Яков

КПРФ

10%

Курская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Старовойт Роман

Единая Россия

73%

Карцев Николай

Справедливая Россия

7%

Федоров Владимир

ЛДПР

8%

Фирсов Владимир

КПРФ

6%

Черникова Татьяна

Зеленые

7%

Липецкая

область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Артамонов Игорь

Единая Россия

59%

Григорьев Андрей

Патриоты России

7%

Ксенофонтова Лариса

Справедливая Россия

4%

Плотников Андрей

Коммунисты России

4%

Токарев Сергей

КПРФ

27%

Мурманская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Чибис Андрей

Единая Россия

56%

Антропов Михаил

КПРФ

14%

Белов Максим

ЛДПР

16%

Буров Василий

Справедливая Россия

6%

Измайлов Виталий

Гражданская платформа

3%

Тупикин Геннадий

Партия пенсионеров

6%

Оренбургская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Паслер Денис

Единая Россия

66%

Амелин Максим

КПРФ

14%

Горячев Константин

Демократическая партия России

11%

Кобзев Анатолий

КПСС

3%

Республика Алтай

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Олег Хорохордин

Самовыдвиженец

53%

Виктор Ромашкин

КПРФ

24%

Дмитрий Софронов

ЛДПР

23%

Республика

Калмыкия

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Хасиков Бату

Единая Россия

87%

Мучаев Батыр

Патриоты России

4%

Манжикова Наталья

СР

6%

Вышкварок Петр

ЛДПР

3%

Санкт-Петербург

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Беглов Александр

Самовыдвиженец

65%

Амосов Михаил

Гражданская платформа

11%

Надежда Тихонова

Справедливая Россия

25%

Сахалинская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Лимаренко Валерий

Самовыдвиженец

43%

Зенкин Дмитрий

Коммунисты России

11%

Корниенко Алексей

КПРФ

29%

Кочергин Дмитрий

КПСС

7%

Флеер Дмитрий

ЛДПР

10%

Ставропольский край

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Владимиров Владимир

Единая Россия

53%

Ефимов Геннадий

ЛДПР

4%

Кряжев Николай

КПСС

18%

Кузьмин Александр

Справедливая Россия

7%

Соболев Виктор

КПРФ

18%

Челябинская область

Характер выдвижения

Прогнозируемый результат

Текслер Алексей

Самовыдвиженец

68%

Нациевский Константин

КПРФ

10%

Пашин Виталий

ЛДПР

6%

Севастьянов Алексей

Гражданская сила

6%

Смышляев Сергей

Родина

10%

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «PRO//Движение.Экспо»: Железная дорога как путь в будущее

    Цельнокомпозитный железнодорожный мост, сочленненные грузовые вагоны и блокчейн-технологии в перевозках — в этом году на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо»

    Бизнес в «зеленой зоне»: четыре простых шага к энергоэффективности

    Существенный рост цен на электроэнергию в начале этого года подталкивает бизнес к более рациональному использованию ресурсов. Уже сейчас есть простые, надежные и окупаемые способы снизить энергопотребление

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рубль сидит на пороховой бочке
      Правда, благодаря вливаниям долларов со стороны Минфина он смог отыграть четырехдневные потери по отношению к доллару
    2. Прошел решающий месяц для «Северного потока — 2»
      Правда, есть запасной решающий месяц. Даже два
    3. Захват отрасли с благородными намерениями
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама