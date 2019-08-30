Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября

В Единый день голосования 8 сентября в В 19 регионах пройдут выборы высшего должностного лица. Именно к этим выборам всегда привлечено повышенное внимание. В 16 случаях губернатора, главу края или республики будут избирать методом прямого голосования. Нет, как говорится, недостатка в прогнозах.

В прошлом году вполне успешно прошла апробацию прогностическая методика, примененная к тогдашним выборам одним из авторов. Тогда Арсений Беленький получил прогноз губернаторских выборов с таким отклонением от итога, в каждом случае, которое не влияло на определение вероятного победителя. Метод исследования основывается на изучении структуры и динамики поисковых запросов избирателей в интернете. Данный подход уже давно используется в маркетинговых целях.

Характер метода, при кажущейся его ограниченности, позволяет в то же время избежать факторов, негативно влияющих на точность опросных методик. Изучается поведение людей (в сети), без контакта с респондентами, соответственно, у исследователя нет риска получить, к примеру, социально одобряемые ответы. Иное дело, это не означает, что у него нет риска ошибиться. Как бы то ни было, представленные ниже (Таблица 1) «электоральные предсказания» основываются исключительно на количественных данных, в процессе сбора и обработки которых был полностью исключен субъективный фактор.

Цитадели власти

Уверенной победой врио губернаторов и действующих глав регионов должны завершиться выборы в Курской и Курганской областях, а также в Калмыкии. В каждом из этих регионов основной кандидат, как мы прогнозируем, одержит уверенную победу, получив более 70% голосов избирателей. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») может рассчитывать на поддержку 87% пришедших на избирательные участки граждан. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков («Единая Россия»), как ожидается, получит 80% голосов, в то время как возглавляющего Курскую область Романа Старовойта (также выдвинутого «партией власти») поддержат 73% пришедших на участки избирателей.

Крепкие середняки

Убедительная победа действующих глав регионов и врио губернаторов, хотя и без подавляющего преимущества в голосах, ожидается в Забайкальском крае, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Челябинской и Волгоградской областях. Липецкий врио Игорь Артамонов («Единая Россия») может рассчитывать на результат в 59% голосов. Андрею Чибису («Единая Россия») должны достаться голоса 56% пришедших на участки избирателей Мурманской области. Возглавляющий Оренбургскую область Денис Паслер («Единая Россия») продемонстрирует, как мы ожидаем, электоральный результат в районе 66%. Врио главы Челябинской области Алексей Текслер (самовыдвиженец) способен получить в первом туре голоса 68% избирателей. Аналогичного результата должен добиться врио главы Забайкальского края Александр Осипов («Единая Россия»). Волгоградского губернатора Андрея Бочарова («Единая Россия»), согласно прогнозам, поддержит 61% избирателей, пришедших к урнам для голосования.

На грани фола

В шаге от второго тура могут оказаться главы Ставропольского края и Астраханской области. Лидерство губернатора Ставрополья Владимира Владимирова (53%, «Единая Россия») оспаривают Виктор Соболев (18%, КПРФ) и Николай Кряжев (18%, КПСС). Астраханский врио Игорь Бабушкин (51%, самовыдвиженец) должен быть обеспокоен величиной популярности Тимофея Щербакова (21%, ЛДПР) и Николая Арефьева (18%, КПРФ).

Трое вместо четырех: новые расклады в Санкт-Петербурге

После того, как за неделю с небольшим до выборов снял свою кандидатуру Владимира Бортко, представлявшего КПРФ, шансы на победу прочих участников губернаторской кампании в северной столице существенно изменились. По данным на вечер 30 августа,

врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) может гарантированно рассчитывать на 65% голосов. Кандидату от «Справедливой России» Надежде Тихоновой (племянница главы партии) должны достаться голоса приблизительно 25% избирателей, в то время как представляющий «Гражданскую платформу» Михаил Амосов может рассчитывать на поддержку примерно 11% активного электората. Однако эти цифры могут существенно измениться в течение следующей недели в зависимости от того, как избиратели воспримут отказ Владимира Бортко от участия в выборах.

Большую роль сыграет и фактор явки на избирательные участки. Если штаб Александра Беглова сумеет грамотно организовать мобилизацию его электората, шансы врио на победу уже в первом туре голосования можно оценить как весьма высокие.

Регионы второго тура

Наиболее ощутима перспектива второго тура на Сахалине и в Вологодской области.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) претендует на поддержку 43% избирателей. Его основным конкурентом является Алексей Корниенко (уровень электоральной поддержки – 29%). Столь высокий потенциал во многом объясняется высоким положением и ресурсной обеспеченностью кандидата. Корниенко занимает пост секретаря ЦК КПРФ. Начиная с 2007 года он непрерывно пребывает в стенах Госдумы, представляя Сахалинскую и Еврейскую автономную области, Приморский и Хабаровский край, которых им создана сеть постоянно работающих общественных приемных. Кандидат от КПРФ является членом комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, что укрепляет его влияние на местные элиты.

Представляющий «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин может рассчитывать на 11% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер – на 10%, выдвинутый КПСС Дмитрий Кочергин – на 7%. С учетом общий доли голосов, «зарезервированной» для «коммунистических» кандидатов, победа во втором туре может стать для Валерия Лимаренко весьма сложной задачей.

Единый день голосования, как ожидается, пройдет весьма сложно и для губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова («Единая Россия»). Согласно прогнозам, 8 сентября за него отдадут свои голоса 36% избирателей. Ближайшим конкурентом действующего главы региона станет кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова (29%). Представляющая «Справедливую Россию» Маргарита Савоськина может рассчитывать на 16% голосов, кандидат от партии «Родина» Алексей Рылеев – на 10%, выдвинутый партией «Народный альянс» Вадим Петриенко – на 9%.

«Туманные» регионы

Крайне сложно оценить возможные результаты голосования в двух регионах, для которых характерно повышенное влияние элитных кланов, этнического фактора и кровнородственных отношений на публичную политику – в Башкортостане и Республике Алтай. Анализ количественных данных показывает, что в ходе выборов в Башкирии убедительную победу должен одержать врио главы республики. В пользу Радия Хабирова («Единая Россия») могут отдать свои голоса 80,5% пришедших на участки избирателей. В Республике Алтай за самовыдвиженца Олега Хорохордина должны проголосовать 53% граждан. Однако эти результаты могут существенно скорректироваться в случае, если на ход кампании начнет влиять элитный, этнический и, условно, «клановый» факторы.

«Посмотрим, кто придет»

Таблица 1