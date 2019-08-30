Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

В пресс-службе Федеральной службы труда и занятости (Роструда) напомнили россиянам, что последним рабочим днем в этом году станет 31 декабря.

Как известно, что согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на следующий год, новогодние каникулы для работающих граждан РФ продлятся с 1 по 8 января.

Напомним, прошлогодние новогодние каникулы для взрослых отдых начался на два дня раньше. На сей раз 30 декабря и 31 декабря выпали на понедельник и вторник, поэтому они являются рабочими.

Кроме того, в 2020 году нас ждут трёхдневные выходные на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля) и на Международный женский день – с 7 по 9 марта. Ещё пять дней отдыха придутся на Праздник Весны и Труда (с 1 по 5 мая – Праздник Весны), по три дня на День Победы (с 9 по 11 мая) и на День России (с 12 по 14 июня), а также один день – 4 ноября на День народного единства.