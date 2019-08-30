Рубль сидит на пороховой бочке

В рамках очередного депозитного аукциона Минфин разместил облигации федерального займа на 500 млн долларов под 1,25% годовых. За долларами к Минфину, напоминает Finanz, уже полтора месяца обращается один из крупных госбанков, причем суммы постоянно растут: если в середине июля это было 100 млн долларов за раз, затем 300 млн, то теперь размер его депозита стал рекордным с февраля.

После этого размещения и, по-видимому, благодаря ему рубль прервал продолжавшееся четыре дня падение. Доллар, который накануне в четверг, казалось, может обновить максимум с февраля, приблизившись к отметке 67, в шесть вечера снизился и стоил 66,6975 рубля. Евро подходил к отметке 74 рубля, но не взял ее.

На 13.58 в пятницу доллар стол на Мосбирже 66,4, а евро — 73,2975. В иные дни подобный нюансы не привлекут большого внимания, но предыдущая динамика валютных пар, со снижением в них рубля, заставляет присматриваться, куда пойдут события дальше.

Рубль сейчас нашёл равновесие, полагает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Но надолго ли? — задается она вопросом. Фон в мире остаётся негативным: Китай и США не закончили переговоры, Великобритания выходит из ЕС, преддефолтное состояние некоторых стран, сжимающаяся экономика Китая и др. Все это давит на рынки развивающихся стран, в том числе и на рубль — что-то в большей степени, что-то в меньшей.

Пока во всех регионах «передышка» от проблем, да и Минфин остановил укрепление доллара вливанием на 500 млн долларов. Однако мировые проблемы никуда не делись, и воспаление проблем любого региона могут вызвать снова снижение рубля. Когда это произойдёт, не известно, рубль больше похож на персону, сидящую на пороховой бочке. Даже если посмотреть на реакцию рубля после вливания Минфином на рынок долларов — курс доллара снизился менее чем на 1 рубль. Укрепление рубля в данном случае выглядит как очень небольшая коррекция. Более того, спрос на ОФЗ на этой неделе оказался повышенным: на предложение в 10 млрд рублей спрос был более 100 млрд рублей. Раньше этот фактор очень здорово укреплял рубль, сейчас этого в ценах нет. «Поэтому не думаю, что тенденция на укрепление рубля будет иметь длительное продолжение».

Уже приближается зима во многих странах, дома нужно отапливать, а это значит, что спрос на нефть так же будет увеличиваться, отмечает Катя Френкель. Возрастёт волатильность цен на чёрное золото. Учитывая, что спрос на нефть все равно остаётся ниже предложения, цены могут продолжить снижение. Когда нефть марки WTI приближается к отметки $50 за баррель, рубль начинает чутче коррелировать с нефтью. Поэтому этот фактор так же стоит закладывать в цены на рубль в ближайшей перспективе.

Так что, уверена аналитик, можно сказать, пока стоимость доллара будет находиться в диапазоне 65.50-67.00 рублей за единицу. Пока экономический и политический климат в мире «уравновешенный», данный диапазон сохранится на протяжении сентября. Если что-то из полотна проблем будет усиливаться, доллар может на пике дойти и до 69.00-70.00 рублей за доллар.

Торговая война США и Китая, безусловно, является ключевым фактором для роста или падения мировых валют, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. С мая 2018 года противостояние двух крупных держав ведет к снижению производства, потребления сырья и негативно влияет на один из мощнейших драйверов поддержки российского рубля – нефтяные котировки. После неудачных июльских переговоров нефть упала до отметки ниже 60 долларов за баррель Brent, а рубль потерял позиции. В дальнейшем, не стоит забывать о новом пакете санкций в отношении российского госдолга.

В отсутствии новых негативных факторов, ожидает Артем Деев, в сентябре торговля пройдет в диапазоне 66-67 рублей к доллару и 72-74 – к евро. В случае обострения торговой войны и более жесткой риторики, рубль может пробить отметку в 67 долларов, но дальше подключится российский Минфин.