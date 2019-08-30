Сахалин отказался от «японской колеи»

В Южно-Сахалинске полностью отказались от стандартов японской колеи, передает РИА «Новости». Накануне прошла торжественная церемония открытия железной дороги, построенной по российским стандартам.

Во времена принадлежности Сахалина Японии железные дороги строились по стандартам Токио, а именно колея составляла 1067 миллиметров, тогда как по российским стандартам она должна равняться 1520 миллиметров.

Переустройство железных дорог Сахалина началось в 2003 году. И за более, чем 10 лет удалось перестроить сотни километров главного хода, возвести десятки мостов и модернизировать систему сигнализации.

Также были проведены новые современные линии связи и внедрены технологии по более высокому уровню обслуживания пассажиров.