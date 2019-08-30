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Прошел решающий месяц для «Северного потока — 2»

Москва, 30.08.2019
#Северный поток
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  • Прошел решающий месяц для «Северного потока — 2»

Судно для прокладки трубопровода "Castoro 10"

DPA/TASS Автор: Stefan Sauer

Война нервов

Как заявил в ходе телефонной конференции начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников, «Газпром» принимает все меры для снижения негативного влияния задержки выдачи разрешения Данией на график реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток - 2». При этом, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя компании, пока проект находится в «безрисковой зоне с точки зрения сроков завершения».

 «Оценочно сроки, которые нам нужны, после получения разрешения Дании, мы называли. Поэтому мы пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения сроков окончания проекта», — сказал он. Александр Иванников также подчеркнул, что на данном этапе «Газпром» не может комментировать возможное влияние задержки выдачи разрешений на общий график реализации проекта «Северный поток - 2», тем не менее «Газпром» может заверить, что «осуществляются все необходимые возможные меры по снижению любых негативных воздействий на общий график».

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен на 75%. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что после получения разрешения от Дании, компании понадобится порядка пяти недель, чтобы завершить строительство газопровода. Проектный срок завершения строительства — конец 2019 года.

Есть основания полагать, что разрешение Дания может быть обнародовано в ближайшие дни, считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.. Если это действительно произойдет – смещения сроков пуска трубопровода не случится.

Однако у Дании нет временных ограничений по проверке безопасности третьего маршрута «Северного потока — 2», констатирует он. И проект все же может быть запущен во 2-й половине следующего года. Ведь если смотреть на ситуацию объективно – такое вполне может произойти, так как уже давно всем стало понятно, что дело не в экологии и в не безопасности маршрута, а в намеренном воспрепятствовании запуска проекта в срок, , полагает эксперт.

С марта этого года Дания проводит оценку окружающей среды по третьему варианту маршрута в обход острова Борнхольм, напоминает эксперт. Изначально сообщалось, что проработка этого варианта может задержать проект на 8 месяцев, и в таком случае консорциум будет вынужден выйти за пределы бюджета «Северного потока —2» в размере 9,5 млрд евро. Дополнительные расходы на увеличенный маршрут могут составить, по оценкам, 660 млн евро.

Торг уместен

Но кроме этих потерь, у переноса сроков сдачи газопровода на вторую половину 2020 есть и другая негативная сторона, пожалуй, она даже основная. Как говорит Александр Пахомов, в этом случае Россия окажется в стеснённом положении на переговорах по заключению нового транзитного соглашения с Украиной по транспортировке газа в ЕС.

Не стоит, однако, списывать со счетов тот факт, говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов,что проект может также быть реализован в обход территориальных вод Дании. Проект «Северный поток-2» является не только коммерческим, но и политическим, напоминает аналитик, поскольку инициатива в основном исходила из Германии, стремящейся позиционировать себя как центр торговли газом для Европы. К тому же проект «Северный поток-2» значительно улучшает положение Европы, поскольку можно избежать транзита через Украину и снизить риски.

Дания не может долго затягивать с разрешением, поскольку рискует получить штрафные санкции за умышленную преграду проекту, уверен Гайдар Гасанов.

По видимому, заявление представителя Газпрома не случайно прозвучало именно сейчас. Ровно месяц назад, 29 июля газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник назвала август решающим месяцем для решения проблемы с Данией. «Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то не уложимся в срок», — привела FT слова своего источника. Другой неназванный собеседник британской газеты назвал август 2019 года решающим месяцем для реализации проекта. «Уже почти август, и это вызывает озабоченность, если не панику», — заявил он.

Однако несколько раньше, тоже в июле, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявлял Интерфаксу, что «Дания должна будет дать нам разрешение на строительство в октябре, и тогда мы сможем к концу года выполнить обязательства по проекту».

Таким образом, в качестве «решающих» месяцев фигурирует период длиной до, условно говоря, середины октября. Проложив трубу, нужно будет еще произвести пуско-наладочные работы. Ясно, впрочем, что с точки зрения переговоров с украинскими коллегами Газпрому важно просто иметь разрешение от Дании на руках. Интересно, что же такое должно оказаться взамен на руках у Дании?

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