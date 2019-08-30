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«Совкомбанк» заработал на «Халве»

Москва, 30.08.2019

Чистая прибыль «Совкомбанка» за первое полугодие 2019 года выросла до 13 млрд руб. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 21,2%. Чистый процентный доход увеличился на 24%, до 26,4 млрд руб., а чистый комиссионный доход — на 26%, до 11,7 млрд руб. За это же время капитал банка вырос на 11%, до 127 млрд руб. Это произошло как  за счет чистой прибыли, так и за счет проведенной в апреле допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов на сумму 6,1 млрд руб.

Кредитный портфель банка в первом полугодии увеличился на 8% и составил 428 млрд рублей. Наибольший рост показал портфель автокредитов (+19%, 88,9 млрд руб.), а также портфель карты рассрочки «Халва»(+61%,32,7 млрд руб.). На конец первого полугодия «Совкомбанк» выдал уже более 3,3 млн карт рассрочки «Халва», а партнерская сеть «Халвы» насчитывает 165 000 магазинов.

Банк показывает устойчивый рост доли доходов от регулярного бизнеса. Процентные доходы банка за первое полугодие выросли по всем направлениям кредитования: наибольший рост показали сегмент карт рассрочки «Халва» (+225%, 2,8 млрд руб.) и корпоративный сегмент (+74%, 14,7 млрд руб.).
«За последние годы банк существенно нарастил долю доходов от регулярного бизнеса, как за счет новых сегментов низкорискового кредитования, таких как ипотека и автокредиты, так и за счет увеличения доли комиссионных доходов. Снижение влияния фактора единовременных доходов, а также успешно проведённая диверсификация бизнеса значительно повысили устойчивость банка к рыночным и макроэкономическим рискам. Это позволит банку стабильно и предсказуемо развиваться, имея при этом запас прочности и необходимую гибкость на случай резких рыночных колебаний», — сообщил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны,  работающий в 75 регионах РФ. Банк обслуживает 5,4 млн клиентов, в т. ч. 4,9 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 200 тыс. компаний и корпораций.

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