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США решили потребовать от Китая вернуть имперский долг

Москва, 30.08.2019
  • США решили потребовать от Китая вернуть имперский долг

РИА новости

По сообщению агентства Bloomberg, в США рассматривают возможность потребовать от Китая выплатить долги по облигациям, которые были выпущены во времена правления в КНР императоров.

СМИ сообщает, что президент США Дональд Трамп уже провел встречу с держателями таких облигаций. Именно обладатели этих бумаг настаивают на взыскании долга с Пекина.

Китай выпустил данные облигации в начале 20 века с целью привлечь деньги на строительство в стране железных дорог. Владельцами большинства этих бумаг являются коллекционеры США. Также облигации имперского Китая можно купить на онлайн-аукционах,  рассказывает Bloomberg.

Сумма выплат по облигациям, учитывая проценты и компенсации, составляет более триллиона долларов, подсчитал основатель фонда держателей облигаций Китая.

При этом китайское правительство не признает дореволюционные долги и отказывается их выплачивать.

Напомним, экономическое противостояние США и Китая продолжается уже год. Летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров объемом 34 миллиарда долларов в год. Со стороны Пекина последовали ответные действия.

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