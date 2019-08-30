В Роскачестве рассказали, как правильно жарить картошку

В АНО «Российская система качества» (Роскачество) рассказали, как правильно жарить картофель, чтобы он не принёс вред здоровью.

В ведомстве напомнили, что при обжаривании картофеля образуется токсичный для организма акриламид. Чтобы минимизировать его появление в Роскачестве рекомендуют почистить картофель, после чего подержать около 2-х часов в воде. Это позволит снизить количество крахмала, при нагревании которого как раз и образуется акриламид, передаёт РИА Новости.

Также нельзя сильно зажаривать или запекать картофель. Достаточно его обжарить до золотистого цвета. При этом нарезать картофель, который пойдёт на жарку, надо толстыми ломтиками. По мнению учёных, в ломтиках, размер которых составляет 14 на 14 миллиметров содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках.