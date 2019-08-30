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В России оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу

Москва, 30.08.2019

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – считает, что белорусский президент Александр Лукашенко, который отказался ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проявил союзнические отношений с нашей страной.

При этом Морозов подчеркнул, что народы России и Белоруссии связывают память и уважение к героям Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни за освобождение единого государства СССР, поэтому в таких мероприятиях Россия и Белоруссия должны участвовать вместе, передаёт РИА Новости.

Депутат предположил, что власти Польши решили внести разлад в отношения между РФ и Белоруссией, но у них из этого ничего не выйдет, так как страны тесно связаны между собой.

В свою очередь сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева считает, что решение президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от визита в Польшу на высшем уровне на мероприятия, приуроченные к 1 сентября – важная позиция нашего ближайшего союзника, которое оказывает достойное отношение к нашей общей памяти о Великой Отечественной войне, уважение к памяти и подвигу советского солдата. По мнению члена Совфеда, такое решение Минска можно только приветствовать.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны из-за того, что польский лидер не отправил приглашение президенту РФ Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга.

Между тем, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не заниматься конспирологией в вопросе отказа Лукашенко ехать в Варшаву.

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