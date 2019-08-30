В России рассказали о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Борис Обносов – генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – рассказал журналистам в ходе пресс-конференции на авиакосмическом салоне МАКС-2019, что работа по гиперзвуковой ракете 3М22 «Циркон» продолжает идти интенсивном режиме.

По его словам, завершение работы запланировано в ранее установленные сроки. При этом он пояснил, что работа очень сложная и непростая, но никаких корректировок по срокам точно не будет, передаёт РИА Новости.

Наша справка

3M22 «Циркон» – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон».

Дальность ракеты составляет от 400 до 600 км, длина: 8—10 метров, скорость: 4-8 M, вес боевой части 300-400 кг. «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что и новейшие российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и «Калибр» (3М54).