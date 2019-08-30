Зеленский предложил внести изменения в Конституцию страны

Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в Конституцию страны.

В частности, он предложил депутатам Верховной Рады включить в основной закон норму, позволяющую депутатам объявлять импичмент президенту в случае государственной измены или совершения другого преступления. Кроме того, Зеленский предложил провести реформу в законодательной области, сократив депутатов парламента с 450 до 300 и избирать их на пятилетний срок.

Также глава «самостийной» предлагает наделить народ Украины правом выступать с законодательной инициативой. Сегодня этой возможностью обладают только президент, премьер-министр и депутаты, передаёт РИА Новости.

Напомним, внесение изменений в Конституцию Украины очень длительная процедура. Из парламента все документы поступают в Конституционный суд. Тот в свою очередь принимает решение о соответствии поправок к Конституции. Если решение будет положительным, Рада может принять законопроект сначала в первом чтении (минимум 226 голосов). Для того, чтобы принять закон в целом необходимо от 300 голосов депутатов.