Кабмин одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Российский Кабмин принял проект распоряжения о выделении Минздраву РФ дополнительных денежных средств из резервного фонда правительства.

Согласно информации, опубликованной на официальной сайте Правительства России, проектом предусмотрено выделение в этом году почти 422 млн руб. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения сразу в нескольких российских регионах. В частности, речь идёт о республики Хакасия, Кузбассе, Самарской области, а также Красноярском крае.

Напомним, в нашей стране с начала этого года идёт реализация нацпроекта «Здравоохранение», одной из целей которого является повышение к 2024 году продолжительности жизни до 78 лет и существенном снижении смертности (минимум на 17%).