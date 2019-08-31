Медики рассказали об опасности переедания орехов

Российские медики предупредили о серьёзной опасности, которая грозит человеку при переедание орехов. Так, руководитель центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева считает, что у тех, кто за один раз съедает 1 кг орехов или более, может развиться кишечная непроходимости, что в свою очередь чревато летальным исходом.

Между тем, кандидат наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева напоминает, что орехи строго противопоказаны людям, страдающим от пакреатита, особенно если болезнь находится в состоянии рецидива, передаёт РИА Новости.

При этом все специалисты убеждены, что умеренное употребление орехов в пищу полезно, так как в них присутствует бета-каротин, почти вся группа витаминов В, а также витамины Е и К. Кроме того, в орехах содержатся минеральные вещества, такие как селен, марганец и медь.

Однако учитывая высокую калорийность орехов, тем, кто старается похудеть, медики рекомендуют кушать орехи только в первой половине дня.