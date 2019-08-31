Прогноз погоды: синоптики предупредили о приближении разрушительного урагана

Разрушительный ураган «Дориан», который сейчас находится над Атлантикой достиг уже четвёртой, «очень опасной» категории. В настоящее время скорость ветра в его эпицентре составляет 215 км в час, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на Американский Национальный центр по слежению за ураганами, сейчас «Дориан» находится всего в 900 км от Вест-Палм Бич во Флориде. Синоптики предупредили, что этот штат может столкнуться с длительными порывами шторма и сильными ливнями. При этом прогноз погоды здесь неутешительный: в прибрежных районах может выпасть 30 см осадков, а в некоторых местах – до 50 см, что вызовет опаснейшие для жизни наводнения.

По мнению специалистов, на полуостров «Дориан» обрушится в понедельник, 2 сентября. Кроме того, он продемонстрирует свою разрушительную силу на Багамских островах. Власти уже предупредили об этом местных жителей и отдыхающих. Однако официально полная эвакуация пока не объявлялась. Хотя, например, чиновники округа Бревард и округа Мартин всё-таки сделали экстренное заявление, что жители будут извещены об обязательной эвакуации, начиная с утра воскресенья. Напомним, в Бреварде находится Национальный космический центр имени Кеннеди, поэтому есть опасения, что ураган его может полностью уничтожить.

Власти округа Индиан-Ривер также заявили, что будут рекомендовать жителям острова добровольно эвакуироваться после предупреждения об урагане. Вместе с тем, глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федагентство по ЧС координировать усилия по оказанию помощи населению при наступлении стихии.

В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на синоптиков уточняет, что на пути этого мощнейшего урагана находятся около 10 млн человек во Флориде, а также Диснейленд и курортная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. К слову, ранее президент США, который из-за урагана отменил поездку в Польшу, заявил, что «Дориан» может стать одним из крупнейших и самым разрушительным за всю истории страны.

Из-за надвигающегося урагана многие жители Флориды изменили планы на выходные, а крупнейшие авиакомпании начали разрешать путешественникам изменять бронирования без штрафов. Кроме того, круизные компании в срочном порядке отменяют свои маршруты. Диснейленд и другие курорты Орландо, оказавшиеся на пути шторма, корректируют приём туристов.

Также известно, что домовладельцы и хозяева предприятий в экстренном порядке заколачивают окна фанерой и огромными досками. Почти во всех супермаркетах Флориды закончилась бутилированная вода, а на АЗС образовались многокилометровые очереди.

Погода на Дальнем Востоке России. Данные МЧС и Гидрометцентра

Между тем, непогода продолжает бушевать и в России. Так на Дальнем Востоке из-за сильнейших ливней остаются подтопленными более 80 населённых пункта. По данным МЧС РФ, по состоянию на 30 августа, на территории Хабаровского края в зоне паводка из-за дождей и подъема уровня реки Амура находятся более 60 населённых пунктов. Наиболее сложная обстановка наблюдается сейчас на территории Еврейской АО, а также Хабаровском крае. При этом по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни выпадение осадков здесь продолжится.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу в нескольких российских регионах МЧС, на основе данных Гидрометцентра, выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий, которые ожидаются в эти выходные.

В частности, согласно прогнозу Гидрометцентра, ухудшение погодных условий в предстоящий уикенд ждёт жителей в Алтайском крае, Челябинской области, в Прикамье и Приморье.

Гидрометцентр. Прогноз погода на выходные в Москве

А вот в Москве календарное лето-2019 завершится без катаклизмов. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в столице облачно с прояснениями, слабый северо-восточный ветер, температура плюс 22-23, на солнце - до плюс 25. В ночь на 1 сентября - ясно, плюс 14-15. Днём в воскресенье сохранится тёплая для первого дня календарной осени погода. Однако небо затянут облака, но ниже плюс 23 столбики термометров не опустятся. Атмосферное давление в выходные будет держаться в диапазоне 749-752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в ночные часы поднимется до 90%. При этом к вечеру воскресенья возможны магнитные бури.