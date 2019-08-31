СМИ: Петербург примет финал Лиги чемпионов

«Зенит-Арена», расположенная в Северной столице России, примет финал Лиги чемпионов-2020/2021.

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на свои источники близкие к руководству УЕФА, неофициальное решение об этом уже принято. Официально об этом должно быть объявлено 24 сентября в Любляне, где соберётся Исполнительный комитет организации.

Пока же «Зенит-Арена» наряду с мюнхенской «Альянц-Ареной» находится в статусе претендента на проведения финального матча главного футбольного турнира Европы.

Напомним, ранее наша страна уже принимала решающий поединок Лиги чемпионов – в 2008 году в столичных «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти переиграл «Челси».