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В Челябинске определили «Лидеров энергетики»

Москва, 31.08.2019
«Россети» провели съезд энергетиков страны
  • В Челябинске определили «Лидеров энергетики»

Всероссийского съезд энергетиков прошел в Челябинске. В течение месяца более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле». Были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

Глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил о принятом решении проводить подобные мероприятия один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций: «То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в «Россети», - это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России. Поздравляю всех с окончанием столь важного для нашей отрасли мероприятия. Вместе мы решим абсолютно любые задачи!»По итогам съезда были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». «Ни для кого не секрет, что энергетика – это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания "Россети" в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала. Хочу поздравить всех участников конкурса «Лидеры энергетики» и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!» - заявил Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании «Россети» Александр Новак.

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