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В США Трампа назвали «полезным идиотом для Кремля»

Москва, 31.08.2019
  • В США Трампа назвали «полезным идиотом для Кремля»

EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Желание американского лидера Дональда Трампа вернуть Россию в формат G7, говорит о том, что он либо он действует в интересах Москвы, либо просто является «полезным идиотом» для властей РФ.

В этом убеждены бывшие и нынешние сотрудники спецслужб США, а также высокопоставленные чиновники, ранее работавшие в американском правительстве. В частности, один из экс-сотрудников американского Минюста открыто заявил, что «у нас есть свой российский актив в Овальном кабинете Белого дома». При этом, по его мнению, вообще нет никакого внятного объяснения тому, зачем президенту США возвращение России в G7, пишет Business Insider.

«Чтобы закрыть глаза, на то, что Москва запугивает небольшие страны, а затем обвинить в этом Обаму?», - вопрошает экс-чиновник.

В свою очередь бывший агент ЦРУ Гленн Карл, который ранее специализировался по вербовке перебежчиков, считает, что американский лидер «ведёт себя как русский шпион».

«Разведактивы становятся шпионами по самым разным причинам, – пояснил он. – Как правило началом может стать серьёзный компромат на них или финансовые зацепки. Тогда такой актив будет считать, что он действует как патриот, пока не привыкнет к своей роли».

Экс-агент ЦРУ убеждён, что Трамп действует как оаз по такому принципу, либо действительно просто является «полезным идиотом для Кремля».

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