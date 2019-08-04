Гисметео, прогноз погоды: последний раз так холодно было при Сталине

Европейская часть страны продолжает находиться под влиянием холодных воздушных масс, которые формируют очень холодную погодную обстановку, которой в начале августа, по наблюдениям синоптиков, не было со времён Сталина. Однако, как обещают в Гисметео, летнее тепло в ближайшее время пусть на время, но всё-таки вернётся в Центральную России.

Прогноз погоды в городах Золото кольца России

Так, по данным Гисметео, температурный фон нормализуется городах Золото кольца России. В частности, в Сергиевом Посаде и Переславль-Залесском где сейчас пасмурно, дождливо и по-осеннему холодно уже в среду 7 августа столбики термометров поднимутся до плюс 21-23. Несмотря на то, что осадки не прекратятся, продолжительными они не будут.

К выходным вновь немного похолодает, особенно в ночные часы – будет 11-13 выше нуля. Днём ожидается 18-19, переменная облачность, дожди малой интенсивности.

В Ростове Великом, Костроме и Ярославле также ожидаются небольшие температурные качели. 4-6 августа – всего 11-13 выше нуля, дожди, грозы, сильный ветер со шквалами до 15 метров в секунду. В период с 7 по 11 августа отступление циклона и вторжение антициклона, который повысит, как атмосферное давление, так и температуру воздуха – термометры покажут плюс 18-19 и небольшие кратковременные осадки.

Аналогичная погода, по прогнозу Гисметео, ожидается на предстоящей неделе в Иваново, Владимире и Суздале, где самым холодным днём недели станет понедельник, 5 августа, а самым тёплым – четверг, 8 августа – плюс 21.

Гисметео. Прогноз погоды 7 дней в Москве

Климатическое лето совсем ненадолго, но всё-таки вернётся также в Москву. По прогнозу Гисметео, пока в столице настоящая осень. Однако во вторник, 6 августа уже немного потеплеет. Синоптики прогнозируют плюс 15-17. Начиная со среды в Москве и Подмосковье климатическую обстановку начнут формировать тёплые воздушные массы из Атлантики, благодаря которым воздух прогреется до плюс 23-24 градусов. Полноценно почувствовать возвращения лета помешают осадки, которые особенно сильными будут в области.

В четверг, 8 августа столбики термометров подскочат ещё выше – до плюс 25. В пятницу вновь немного похолодает, но температура останется в пределах августовской климатической нормы – 22-23 градуса выше нуля. А вот осадки, будут продолжаться на протяжении всей недели, при этом к следующему уикенду возможен сильный ливень, переходящий в град.

Между тем, по данным Центра погоды «Фобос», это воскресенье может стать самым холодным 4 августа за последние 70 лет. Метеорологи предполагают, что сегодня столбики термометров выше 15 градусов не поднимутся. По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, во второй половине дня северо-западный ветер нагонит облака, пойдёт дождь. Кроме того, атмосферное давление понизится до 738-740 мм ртутного столба.

При этом специалисты напоминают, что последний раз термометры 4 августа показывали в Москве ниже 15 градусов во времена правления Иосифа Сталина – уже в далеком 1948 году. Падёт ли этот рекорд сегодня, мы узнаем уже совсем скоро.