Вход/Регистрация Подписка

Гисметео, прогноз погоды: последний раз так холодно было при Сталине

Москва, 04.08.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: последний раз так холодно было при Сталине

Сергей Карпухин/ТАСС

Европейская часть страны продолжает находиться под влиянием холодных воздушных масс, которые формируют очень холодную погодную обстановку, которой в начале августа, по наблюдениям синоптиков, не было со времён Сталина. Однако, как обещают в Гисметео, летнее тепло в ближайшее время пусть на время, но всё-таки вернётся в Центральную России.

Прогноз погоды в городах Золото кольца России

Так, по данным Гисметео, температурный фон нормализуется городах Золото кольца России. В частности, в Сергиевом Посаде и Переславль-Залесском где сейчас пасмурно, дождливо и по-осеннему холодно уже в среду 7 августа столбики термометров поднимутся до плюс 21-23. Несмотря на то, что осадки не прекратятся, продолжительными они не будут.

К выходным вновь немного похолодает, особенно в ночные часы – будет 11-13 выше нуля. Днём ожидается 18-19, переменная облачность, дожди малой интенсивности.

В Ростове Великом, Костроме и Ярославле также ожидаются небольшие температурные качели. 4-6 августа – всего 11-13 выше нуля, дожди, грозы, сильный ветер со шквалами до 15 метров в секунду. В период с 7 по 11 августа отступление циклона и вторжение антициклона, который повысит, как атмосферное давление, так и температуру воздуха – термометры покажут плюс 18-19 и небольшие кратковременные осадки.

Аналогичная погода, по прогнозу Гисметео, ожидается на предстоящей неделе в Иваново, Владимире и Суздале, где самым холодным днём недели станет понедельник, 5 августа, а самым тёплым – четверг, 8 августа – плюс 21.

Гисметео. Прогноз погоды 7 дней в Москве

Климатическое лето совсем ненадолго, но всё-таки вернётся также в Москву. По прогнозу Гисметео, пока в столице настоящая осень. Однако во вторник, 6 августа уже немного потеплеет. Синоптики прогнозируют плюс 15-17. Начиная со среды в Москве и Подмосковье климатическую обстановку начнут формировать тёплые воздушные массы из Атлантики, благодаря которым воздух прогреется до плюс 23-24 градусов. Полноценно почувствовать возвращения лета помешают осадки, которые особенно сильными будут в области.

В четверг, 8 августа столбики термометров подскочат ещё выше – до плюс 25. В пятницу вновь немного похолодает, но температура останется в пределах августовской климатической нормы – 22-23 градуса выше нуля. А вот осадки, будут продолжаться на протяжении всей недели, при этом к следующему уикенду возможен сильный ливень, переходящий в град.

Между тем, по данным Центра погоды «Фобос», это воскресенье может стать самым холодным 4 августа за последние 70 лет. Метеорологи предполагают, что сегодня столбики термометров выше 15 градусов не поднимутся. По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, во второй половине дня северо-западный ветер нагонит облака, пойдёт дождь. Кроме того, атмосферное давление понизится до 738-740 мм ртутного столба.  

При этом специалисты напоминают, что последний раз термометры 4 августа показывали в Москве ниже 15 градусов во времена правления Иосифа Сталина – уже в далеком 1948 году. Падёт ли этот рекорд сегодня, мы узнаем уже совсем скоро.   

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: обвал рубля: аналитики предрекли «августовский сценарий»
      Важнейшей причиной негатива для рубля стал внешний фон, оказавший влияние на практически все активы emerging markets
    2. Новый виток торговой войны
      Очередной твит американского президент мгновенно разбил надежды финансовых рынков на урегулирование торговых споров между США и Китаем в обозримой перспективе
    3. Курс доллара: рубль пойдет на разворот
      Эксперты уверены, что в августе российская валюта окажется под внутренним и внешним давлением
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама