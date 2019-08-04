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Как заказать идеальный букет цветов

Москва, 04.08.2019
Традиции дарить цветы имеют свою многовековую историю. Еще рыцари дарили цветы своим дамам, изъясняясь в чувствах. Каждый цветок тогда имел особое значение, жест говорил сам за себя, без слов.
#PressRelease

Сегодня любое торжественное событие нельзя представить без цветов. Букет – это не только поздравление, выражение своего восхищения или любви, каждый цветок и сегодня что-то значит. Существует свой этикет в дарении цветов. Сложно найти человека, который не обрадовался бы очаровательному букету.

Сейчас не нужно долго ходить по рынкам и цветочным магазинам, самые разнообразные букеты продаются в сети. Для этого понадобится лишь выбрать понравившийся букет и кликнуть мышкой, курьер привезет его в оговоренное время. Если воспользоватся сервисом доставки цветов Сходня, то букет можно вручить через курьера по определенному адресу, чтобы подарить цветы инкогнито, с интригующей запиской.

На что же ориентироваться при выборе букета?

Возраст

Людям в старшем возрасте дарят цветы насыщенных оттенков, такие как розы, гладиолусы, герберы. Молодым девушкам дарят букеты нежных оттенков.

Этикет

Существует определенный этикет, когда дарят цветы коллеге по работе или начальнику. Обо всех нюансах может рассказать флорист самого интернет-магазина, или подбирают строгие букеты.

Предпочтения

У каждого человека могут быть свои предпочтения в цветах, и узнать это не так уж сложно, общаясь с коллегой по работе или видя каждый день близкого человека. Кому-то нравятся классические цветы, а кому-то экзотика. Не всем нравятся розы, кто-то предпочитает им альстромерии или лилии. Причем, очаровательные альстромерии представлены даже в боле широком ассортименте. Кому-то по душе вообще живые цветы в горшочках, которые не завянут, а будут долго радовать глаз. Нужно учесть предпочтения одариваемого.

Праздник

Цветы должны соответствовать и празднику, событию. На юбилеи и свадьбы дарят крупные букеты. Мелкие романтичные букеты подходят для свиданий. На весенние праздники (8 марта) лучше дарить весенние цветы – тюльпаны, подснежники, мимозу, а не те, которые продаются всю зиму.

Символика

Каждый цветов что-то обозначает:

  • роза – страсть, любовь;
  • георгина – неразделенная любовь;
  • желтая роза – разлука;
  • орхидея – благосклонность, читая любовь;
  • тюльпан – вечная любовь.

На сайте вы сможете не только заказать свежий и очаровательный букет, но и получить помощь флориста. Широчайший ассортимент, сборка букетов под заказ, доступные цены, удобные способы оплаты. Доставка производится курьером по любому адресу в Московской области.

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