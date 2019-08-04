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Особенности банкротства физических лиц

Москва, 04.08.2019
Банкротство физлиц в 2018-2019 гг. не претерпело значительных изменений по сравнению с аналогичной процедурой, проводившейся до 2017 года. Единственное отличие состоит в снижении с 1 января 2017 года размера государственной пошлины за подачу физлицом заявления о признании себя банкротом с шести тысяч рублей до трехсот рублей.
#PressRelease

Тем не менее, данное снижение не слишком отразилось на размере затрат, которые гражданин должен понести в ходе признания своей несостоятельности.

В 2018-2019 гг. сохранились те же условия банкротства физлиц, что и ранее. Согласно пункту 2 статьи 213.3 закона № 127-ФЗ, прием арбитражным судом заявления о несостоятельности от кредитора происходит после того, как общая величина задолженностей физлица достигнет порогового значения пятьсот тысяч рублей. От самого банкрота заявление о несостоятельности принимается на несколько иных условиях, которые указаны в пункте 2 статьи 213.4 того же закона.

Как и прежде, банкротство физических лиц состоит в использовании следующих процедур:

  • реструктуризация долга, когда осуществление плана его погашения не ведет к банкротству;
  • продажа собственности после признания физлица банкротом.

Необходимо отметить, что в 2018-2019 гг. в результате внесения поправок в закон № 127-ФЗ, начавших действовать с 28 января 2018 года, были изменены последствия признания физлица банкротом. После того как размер задолженности физлица достигнет порогового значения 500 тыс. руб., у него возникает обязанность заявить о собственной несостоятельности, а у кредиторов появляется право обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.

При размере задолженности менее пятисот тысяч рублей банкротство физлица может быть осуществлено лишь по его собственной инициативе при наличии обстоятельств, которые однозначно говорят об отсутствии у него возможности выполнять свои обязательства. Помимо этого, физлицо должно соответствовать признакам неплатежеспособности или недостаточного размера собственности.

Под неплатежеспособностью понимается ситуация, которая отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

  • физлицо прекратило производить платежи;
  • у физлица есть просрочка больше одного месяца по более чем 1/10 от общей величины его долга;
  • величина задолженности физлица больше, чем стоимость его собственности;
  • у физлица есть завершенное исполнительное производство из-за отсутствия у него собственности, которую можно продать для погашения долгов.
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