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Особенности ремонта рольставней и ворот

Москва, 04.08.2019
Любой механизм со временем выходит из строя.
#PressRelease

Для продления срока эксплуатации рольставней нужно регулярно проводить их обслуживание, позволяющее заблаговременно выявить неполадки. 

Все неисправности рольставней можно условно классифицировать на следующие группы:

  • выход электродвигателя из строя;
  • блокировка полотна;
  • поломка ригельного замка;
  • повреждение короба.

Эта ссылочка позволит вам ознакомиться со стоиомстью работ. Наиболее распространенной проблемой является поломка двигателя. Это происходит вследствие проблем, возникающих с силовым кабелем, пультом управления или выключателем. Более редкими видами поломки являются выход из строя самого электродвигателя и выход из строя его термодатчика. В таких ситуациях обычно требуется полная замена неисправного элемента.

При обнаружении неполадок, из-за которых не удается открыть рольставни, необходимо срочно вызвать мастера. Не следует предпринимать многочисленные попытки открыть их самостоятельно. Специалист, прибывший на место, сумеет быстро определить причину блокировки. В большинстве случаев она заключается в неисправности направляющих. Движение также прекращается в случае деформации полотна, что выражается в расхождении ламелей и их застревании в коробе. Поломка также может быть вызвана обрывом пружин или троса.

Если ригельный замок является качественным, то выйти из строя вследствие технической неисправности он не может. Обычно его поломка вызывается загрязнением или проникновением внутрь постороннего предмета. Серьезная поломка, препятствующая поднятию рольставней, может быть вызвана повреждением защитного короба в результате падения на него тяжелого предмета или поломки деталей короба.

Неподготовленный человек может выполнить далеко не все виды ремонта рольставней. Во многих случаях требуется вызов мастера, который должен как минимум определить точную причину неисправности. Однако в некоторых случаях отремонтировать рольставни можно и самостоятельно. Нередко в холодное время года после выпадения осадков происходит резкое понижение температуры, из-за чего на поверхности полотна появляется ледяная корка, которая препятствует открытию полотна. Для решения данной проблемы нужно выполнять периодический осмотр полотна и слегка постукивать по его поверхности для удаления снега и льда.

Зачастую в нижней части конструкции происходит перекос полотна, вследствие чего оно примыкает к стене недостаточно плотно. В таком случае не требуется немедленная замена рольставен. Надо просто проверить, не накопилась ли грязь в направляющих.

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