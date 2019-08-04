Скончался известный певец Вилли Токарев

Скончался известный певец-шансонье Вилли Токарев. Как рассказал журналистам его сын, отец скончался на 85-м году жизни, передаёт РИА Новости.

Причины смерти Токарева, а также место прощания с ним пока не называют.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгейской автономной области. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. В 1974 году Токарев эмигрировал в США. В 1980-х годах исполнял песни в стиле шансон в русских ресторанах, где его называли «почётным евреем Брайтона».

В девяностые годы Токарев вернулся в Москву, где открыл собственную студию звукозаписи. Является автором таких известных произведений, как «Кто виноват?» в исполнении Анатолия Королёва, «Дождь» (Эдита Пьеха), «Мурманчаночка», «Апатиты — заполярный городок» (в соавторстве с Владимиром Ярцевым). Любителям шансона он запомнился прежде всего такими песнями, как «Небоскребы», «А жизнь всегда прекрасна», «В шумном балагане», «Журавли».